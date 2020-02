In Italia au fost confirmate 132 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, a anuntat duminica, intr-un nou bilant, seful Protectiei Civile, Angelo Borrelli, amintind ca epidemia a facut doi morti in aceasta tara, informeaza AFP.

Potrivit bilantului prezentat de Borrelli, cazurile, care includ doua decese survenite in intervalul vineri-sambata, sunt in numar de 89 in Lombardia (in regiunea Milano), 25 in Veneto (in zona Venetia), 9 in Emilia-Romagna (in jurul Bologna), 6 in Piemont (Torino), la care se adauga 3 in regiunea Roma (Lazio), care sunt infectii contractate in afara Italiei.

Seful protectiei civile a adaugat ca in ultimele zile au fost efectuate peste 3.000 de teste de depistare a Covid-19 si cel putin o parte dintre rezultatele acestora sunt asteptate in ''cursul dupa-amiezii'' de duminica.

Borrelli a subliniat ca, pentru moment, ''structurile sanitare nu au reusit sa identifice pacientul zero'', cela care a declansat epidemia in Italia.

Prin urmare, ''este dificil de prevazut amploarea contagiunii (epidemiei)'', a precizat acesta, adaugand ca ''singura masura valabila care poate fi adoptata este inchiderea teritoriilor'' afectate.

Guvernul italian a plasat in carantina sambata seara doua zone din Lombardia (in jurul orasului Codogno) si Venetia, precum si o localitate din apropiere de Padova pentru a incerca sa tina sub control aceasta epidemie de Covid-19, fara precedent in Europa.

Seful protectiei civile a adaugat ca mii de paturi sunt pregatite in structuri militare sau hoteliere pentru a primi eventualele persoane plasate in carantina sau bolnave, potrivit Agerpres.