Transmisiunea televizata a celei de-a 92-a gale de decernare a premiilor Oscar a inregistrat duminica seara cea mai scazuta audienta din istoria sa, in cadere libera fata de anul trecut, fiind urmarita de doar 23,6 milioane de telespectatori din Statele Unite ai postului ABC, informeaza AFP.

In 2019, gala Oscarurilor, cele mai prestigioase premii cinematografice de la Hollywood, a atras in fata micilor ecrane 29,6 milioane de telespectatori, dupa ce inregistrase un minim istoric de 26,5 milioane de telespectatori in anul precedent.

Editia din 2020 va ramane insa in istorie pentru victoria repurtata la categoria "cel mai bun film" de pelicula sud-coreeana "Parasite", primul lungmetraj turnat intr-o limba straina (alta decat engleza) care a castigat trofeul decernat in cadrul acestei categorii regina a galelor Oscar. Insa criticii sunt de parere ca gala din 2020, ce a avut o durata de peste trei ore si jumatate, a fost lenta si cu sincope si ca nu va ramane in memoria publicului.

Pentru al doilea an consecutiv, organizatorii au decis sa renunte la un prezentator principal, sperand sa reediteze astfel succesul din 2019, insa prestatiile vedetelor care au urcat pe scena pentru a spune glume si a deschide plicurile cu numele castigatorilor au fost in mare parte dezamagitoare.

Regizorul sud-coreean Bong Joon-ho "a reusit sa evite ca gala 2020 sa se numere printre cele mai proaste din istoria Oscarurilor", au scris jurnalistii de la site-ul IndieWire. "Multe dintre lucrurile propuse pentru gala Oscar 2020 pur si simplu nu au functionat", au adaugat ei.

Citeste si: Lista completa a castigatorilor premiilor Oscar 2020

In ceea ce priveste prestatiile muzicale, intre Randy Newman si Elton John, "au semanat cu toate galele Oscar pe care ati putut sa le vedeti pe parcursul ultimelor doua sau trei decenii", au deplans jurnalistii de la The Washington Post.

Audienta galei Oscar, care depasea 43 de milioane de telespectatori in 2014, nu a incetat sa se prabuseasca in ultimii ani in Statele Unite, la fel ca toate celelalte ceremonii de decernare a unor premii importante (Golden Globes, Grammy Awards etc.).

Selectia Oscarurilor din acest an a fost aspru criticata, multi reprosand absenta diversitatii etnice si culturale din randul artistilor nominalizati, dar si absenta femeilor din categoria "cel mai bun regizor". Anumiti internauti au lansat pe retelele de socializare apeluri la boicotarea galei.

Cu toate acestea, dintre trofeele atribuite la editia 2020, o treime au fost castigate de femei, informeaza Agerpres.