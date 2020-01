Procesul de iesire al Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta marginal economia locala, Regatul Unit fiind al 9-lea partener comercial al Romaniei si ocupand ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini directi in Romania in 2018, potrivit analizei KeysFin "The BREXIT effect".



In Romania exista peste 1600 companii cu actionariat din Regatul Unit, conform datelor publicate de companii la Ministerul Finantelor Publice. Dintre acestea, aproximativ 1300 au o pondere directa, majoritara, care depaseste 50%, a investitiilor britanice. Cifra de afaceri a companiilor controlate direct, majoritar, de investitori din Marea Britanie a fost de aproximativ 20 miliarde de lei in 2018.

"Legaturile comerciale relativ reduse cu Marea Britanie pozitioneaza Romania printre cele mai protejate economii europene de efectele directe ale BREXIT-ului, impactul direct pe plan local fiind marginal. Unul dintre principalele riscuri economice pe care le vedem legate de acest eveniment este insa contagiunea ce ar putea fi generata de un proces necontrolat de iesire Marii Britanii din Uniunea Europeana. In ciuda unei probabilitati minime pe care o acordam acestui scenariu, o astfel de evolutie nefiind dorita de niciuna dintre parti, impactul la nivelul pietelor financiare ar putea fi unul major", a declarat Roxana Popescu, Managing Director al KeysFin.

Topul celor mai mari companii cu actionariat britanic in Romania

Primele trei companii cu actionariat direct, majoritar britanic din Romania, in functie de cifra de afaceri, fac parte din industria prelucratoare si sunt: URSUS BREWERIES SA (1,8 miliarde de lei), ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL (1,2 miliarde de lei) si CRH CIMENT ROMANIA SA (974 milioane de lei).

Topul este completat de companii precum: BRICOSTORE SA, SEWS ROMANA SRL, ADIENT SRL, PLEXUS SERVICES RO SRL, ALCEDO SRL, ENDAVA ROMANIA SRL si GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL.

Potrivit analizei "The BREXIT effect", companiile cu actionariat direct, majoritar britanic, din Romania au insumat un profit net de aproximativ un miliard de lei in 2018, iar cele mai profitabile au fost: URSUS BREWERIES SA, CRH CIMENT ROMANIA SA, IPSOS INTERACTIVE SERVICES SRL, AVIVA SRL, ENDAVA ROMANIA SR, DNATA CATERING SRL, ALCEDO SRL, PAYPOINT SERVICES SRL si GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL. Impreuna, companiile de mai sus concentreaza peste 55% din profitul total al companiilor cu actionariat direct, majoritar britanic prezente in Romania, respectiv 555 milioane lei.

Marea Britanie, in topul celor mai mari 10 investitori din Romania

Potrivit metodologiei Bancii Nationale a Romaniei investitiile straine directe in Romania au crescut cu 66% in ultimii 10 ani, depasind 81 miliarde de euro in 2018, valoarea investitiilor britanice crescand cu 135% in aceeasi perioada de timp, peste pragul de 1,7 miliarde de euro.

Marea Britanie ocupa ultimul loc in clasamentul celor mai mari 10 investitori straini directi in Romania, in 2018. De altfel, in ultimii 10 ani Marea Britanie a oscilat intre locurile 16 (2009) si10 (in 2014 si 2018) in topul celor mai mari investitori straini din Romania.

Principalele sectoare in care investesc britanicii, in functie de cifra de afaceri, sunt: industria prelucratoare (10,2 miliarde de lei, reprezentand 51% din total), comert (3,9 miliarde de lei si 20% din total) si IT&C (2,3 miliarde de lei, cu 11% din total).

Cei mai multi investitori britanici din Romania aleg Capitala, astfel ca, din punct de vedere geografic, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul celor mai consistente investitii britanice directe, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 9,4 miliarde de lei, care constituie aproximativ 47% din total. Urmatoarele judete in clasamentul celor mai mari investitii britanice directe sunt: Cluj (1,6 miliarde de lei si 8% din total) si Timis (1,3 miliarde de lei si 7% din total).

Companiile locale controlate de investitorii britanici au avut peste 50.000 de angajati, iar cheltuielile acestora cu personalul au ajuns la 4 miliarde de lei in 2018.

Comertul international al Romaniei, afectat sau nu de Brexit?

In ceea ce priveste schimburile comerciale (exporturi plus importuri) dintre Romania si Marea Britanie, acestea au inregistrat in 2018 o crestere de 9%, comparativ cu anul 2017 si de 33% fata de 2014. Astfel, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), valoarea schimburilor comerciale dintre cele doua tari a ajuns la 4,6 miliarde de euro in 2018.

Marea Britanie este al 9-lea partener comercial al Romaniei si a 5-a piata de desfacere pentru exporturile locale, fiind in crestere in ultimii 5 ani cu peste 34%, la 2,9 miliarde de euro in 2018. Importurile din aceasta tara au crescut si ele cu 31% fata de 2014, la peste 1,7 miliarde de euro in 2018.

Totusi, desi tara noastra a inregistrat in 2018 cel mai bun rezultat in ceea ce priveste evolutia balantei comerciale, cu un surplus comercial de 1,1 miliarde de euro (exporturi minus importuri), in raport cu Marea Britanie, valoarea comertului dintre cele 2 state reprezinta doar 3% din totalul comertului international al Romaniei.

Impactul indirect al Brexit-ului

In Marea Britanie traiesc peste 328.000 de cetateni romani, reprezentand a treia comunitate europeana, dupa Polonia si Irlanda, iar negocierile privind libera circulatie a persoanelor vor continua fiind una din cele mai sensibile teme, alaturi de libera circulatie a bunurilor.

Procesul de retragere al Marii Britanii din Uniunea Europeana este asadar unul indelungat, estimarile KeysFin sugerand ca se va extinde pana la sfarsitul anului viitor.

In plan economic, raporturile comerciale ale Romaniei cu Marea Britanie sunt relativ reduse, aspect care pozitioneaza tara noastra printre cele mai protejate economii europene de efectele directe ale Brexit-ului.

Cu toate acestea, o accentuare a tensiunilor dintre cele 2 parti sau o inrautatire a conditiilor din pietele financiare internationale s-ar transmite la nivelul economiei locale destul de rapid din cauza principalelor dezechilibre macroeconomice pe care Romania le inregistreaza deja, spre deosebire de celelalte state din regiune: deficitul bugetar si cel comercial care afecteaza semnificativ capacitatea de finantare interna si externa a economiei locale.

31 ianuarie, ziua X din Brexit

Notiunea de "BREXIT" a aparut in urma referendumului din iunie 2016, la care 51,9% dintre alegatorii participanti au votat retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

Dupa trei ani si jumatate de negocieri, Parlamentul European a ratificat, miercuri seara la Bruxelles, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana. Pentru a intra in vigoare, acesta trebuie votat (cu majoritate calificata) si de Consiliul European in 30 ianuarie. Apoi, Regatul Unit va parasi blocul comunitar, vineri, 31 ianuarie, la miezul noptii, ora Bruxellesului (23:00 GMT, ora 1:00, ora Romaniei), atunci cand drapelul va fi retras din institutiile Uniunii Europene.