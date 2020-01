O femeie din Columbia fusese data disparuta impreuna cu cei trei copii ai sai. Toti cei patru au fost gasiti de niste peruani indigeni dupa 34 de zile, timp in care au supravietut in jungla cu fructe si plante, noteaza BBC

Cei patru se intorceau dintr-o vizita facuta unor rude dintr-o zona indepartata de langa granita Peru-Columbia, cand s-au dezorientat si s-au pierdut in jungla.

Disparitia lor fusese semnalata de catre sotul femeii, dupa ce niciunul nu a ajuns la locul de intalnire stabilit. Femeia a spus ca s-ar fi ratacit cand a ajuns la un rau, astfel ca urmatoarele 34 de zile s-a mers prin jungla pana cand s-au intalnit cu un grup de indigeni care traiau intr-un sat, Yubito.

Autoritatile au fost anuntate de gasirea lor si s-a pus la dispoizitie o nava pentru transportul celor patru, ca sa se strabata o distanta de 180 de kilometri pana acasa. La sosire toti au fost intampinati de tatal care ii astepta.

Femeia a spus cu eforturi: "Daca nu beam apa la fiecare jumatate de ora am fi lesinat. Trebuia sa luam pauze tot timpul, iar fetele nu mai puteau merge".

Mama din Columbia si copiii - in varsta de 14, 12 si 10 ani - au declarat ca s-au alimentat doar cu seminte, plante si fructe salbatice cat au fost in jungla din Peru. Toti sufera de malnutritie si deshidratare, in prezent fiind tratati intr-un spital. Persoanele sunt pline de intepaturi de insecte, muscaturi si taieturi la picioare.