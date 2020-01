Ambasada Rusiei la Washington a reactionat la declaratia misiunii diplomatice a SUA in Danemarca cu privire la eliberarea lagarului de concentrare nazist de la Auschwitz de catre armata americana.



Comentariul ambasadei a fost postat pe Twitter, noteaza miercuri portalul rus lenta.ru.

"Va cerem sa nu stergeti memoria eliberatorilor de la Auschwitz - soldatii Armatei Rosii", se arata in declaratia diplomatilor rusi, relateaza Agerpres.

De asemenea, ei au numit declaratia Ambasadei SUA drept "o rescriere rusinoasa a istoriei".

Pe langa personalul ambasadei americane, eliberarea lagarului de la Auschwitz de catre armata americana a fost atribuita de revista germana Der Spiegel. Cu toate acestea, dupa ce internautii au atras atentia asupra mesajului, publicatia si-a cerut scuze "pentru o greseala extrem de penibila".

Reprezentantii revistei au numit critica drept o pedeapsa corecta. Der Spiegel si-a corectat mesajul initial, indicand ca Armata Rosie a eliberat lagarul de concentrare.

Oswiecim (sau Auschwitz-Birkenau in germana n.r.) a fost un complex de lagare de concentrare situate in anii 1940-1945 in apropierea orasului polonez cu acelasi nume unde nazistii au ucis peste 1 milion de oameni, majoritatea evrei. Oswiecim a fost eliberat de trupele sovietice la 27 ianuarie 1945, iar aceasta zi este sarbatorita drept Ziua Internationala a Comemorarii Holocaustului, aminteste portalul rus de stiri.