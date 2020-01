Animalul este o femela, care a primit numele Khanysa. Acesta se remarca prin pielea de culoare roz, una neobisnuita fata de griul elefantilor.

Puiul a fost gasit singur, prins intr-o capcana, intr-o rezerva privata in apropiere de Parcul National Kruger, din Africa de Sud. Pielea ii era efectiv sfasiata la nivelul spatelui, urechilor si gatului. Latul i se infasurase in jurul obrajilor, taind de-o parte si de alta gura.

Desi ranile erau extrem de serioase, elefantul a reusit sa fie salvat. Acesta a ajuns la un orfelinat pentru animale si si-a revenit destul de rapid.

Un reprezentant al organizatiei Hoedspruit Elephant Rehabilitation and Development (HERD), Sue Howells, a spus: "Arata atat de inocenta, fragila si pura, si totusi atat de curajoasa - o frumusete unica, una care din pacate a fost mutilata de mana omului. Am stiut ca are nevoie de ajutorul nostru si ca trebuie sa o protejam, sa ii dam un loc sigur unde sa stea, ca sa nu mai sufere niciodata astfel de traume."