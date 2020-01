Brexitul se va produce vineri, ceea ce inseamna la 1.317 de zile dupa decizia britanicilor de a parasi Uniunea Europeana. Ce se va schimba de la 1 februarie?



Schimburile cotidiene intre Regatul Unit si Uniunea Europeana vor continua la fel ca inainte, pana la finalul lui 2020. In timpul acestei perioade de tranzitie de 11 luni, Londra si Bruxellesul isi vor negocia viitoarea relatie. AFP sintetizeaza cateva modificari care vor interveni insa pana atunci.

Vineri la miezul noptii (23:00 GMT), Uniunea Europeana va pierde, pentru prima data, un stat membru, care este unul dintre cele mai mari si cele mai bogate tari din blocul comunitar.

Odata cu plecare a 66 de milioane de locuitori, populatia UE se va reduce pana la 446 de milioane. Teritoriul Uniunii Europene va scadea cu 5,5%.

Daca Regatul Unit ar decide candva sa revina in UE, tara ar trebui sa se supuna procedurii de aderare obisnuite.

La Bruxelles, retragerea Union Jack (drapelul Regatului Unit, n.red.) in fata Parlamentului European va simboliza o schimbare reala: Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana si devine o ''tara terta''.

Dintre cele 73 de locuri in Parlamentul European detinute de britanici si care vor ramane vacante, 27 vor fi redistribuite, iar 46 vor fi rezervate viitoarelor noi state membre.

Londra nu va mai avea dreptul de a prezenta un candidat la postul de comisar european

De altfel, deja nu mai exista un reprezentant britanic in Colegiul comisarilor, premierul Boris Johnson refuzand sa propuna unul in noua Comisie Europeana.

Seful executivului britanic nu va mai fi invitat la Consiliile Europene, iar membrii guvernului nu vor mai participa la reuniunile ministeriale ale UE.

In calitate de cetateni ai unei tari terte, britanicii nu vor mai putea pretinde posturi de functionari la Bruxelles. Aceia dintre ei care au obtinut o dubla nationalitate vor putea ramane in functii.

In schimb, Regatul Unit, al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, dupa Germania, va continua sa plateasca pana la finalul perioadei de tranzitie.

Potrivit ONU, in jur de 1,2 milioane de cetateni britanici traiesc intr-o tara din UE27, in special in Spania, Irlanda, Franta, Germania si Italia.

Conform Biroului britanic de statistica, 2,9 milioane de cetateni din UE27 traiesc in prezent in Regatul Unit, ceea ce inseamna 4,6% din populatie.

In virtutea acordului de retragere, expatriatii aflati de o parte si de cealalta a Canalului Manecii inaintea incheierii perioadei de tranzitie isi vor pastra drepturile de a locui si de a munci in tara-gazda.

Cetatenii europeni rezidenti in Regatul Unit trebuie sa se inregistreze pentru a beneficia de aceste drepturi. Pentru britanicii care traiesc in Uniunea Europeana, procedurile difera de la o tara la alta.

Drepturile reciproce vor fi negociate

Libera circulatie se va aplica pana la finalul lui decembrie 2020. Detaliile drepturilor reciproce vor fi negociate dupa Brexit.

Regatul Unit a negociat deja, in ultimii ani, termenii retragerii sale cu o echipa operativa din partea Comisiei Europene condusa de catre Michel Barnier. Negocierile vor intra insa intr-o noua faza dupa ziua de vineri, 31 ianuarie 2020. Regatul Unit se va supune dreptului UE si Curtii de Justitie a UE pana la sfarsitul tranzitiei.

Michel Barnier poarta discutii cu statele membre pentru a definitiva un mandat de negociere pentru relatia viitoare cu Londra, in special la nivel comercial.