Presedintele iranian Hassan Rouhani le-a cerut compatriotilor sai sa nu permita ca politica omologului sau american Donald Trump de "presiune maxima" asupra Teheranului sa afecteze unitatea natiunii, inaintea alegerilor parlamentare din februarie, transmite luni Reuters.



Conducatorii clericali ai Iranului se confrunta cu dificultati in mentinerea economiei pe linia de plutire in contextul sanctiunilor tot mai dure impuse de SUA dupa retragerea din acordul nuclear incheiat de marile puteri cu Teheranul in 2015. Exporturile vitale de petrol au fost mult reduse in urma sanctiunilor.

"Nu ar trebui sa-l lasam pe Trump sa reuseasca sa creeze divizari intre conducere si popor (...) Ar trebui sa ramanem uniti (...) Nu intoarceti spatele alegerilor (de la 21 februarie). Haideti sa avem o participare ridicata", a afirmat Rouhani, intr-un discurs transmis in direct pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres.

"Chem natiunea noastra sa voteze (...) Chiar daca aveti critici pe anumite teme si probleme, va rog sa va dati votul", a mai indemnat presedintele iranian.

Consiliul Gardienilor, care ii verifica pe toti candidatii in alegeri, a respins in jur de 9.000 din cei 14.000 aspiranti inscrisi. Moderatii afirma ca in majoritatea oraselor nu au candidati care sa intre in competitie.

Sute de persoane au fost ucise in timpul protestelor antiguvernamentale de anul trecut, iar regimul de la Teheran risca o criza de legitimitate pe fondul furiei in crestere si al criticilor internationale legate de recunoasterea tarzie a vinovatiei Gardienilor Revolutiei, armata sa de elita, in doborarea din greseala a unui pasager ucrainean de pasageri.

Neincrederea dintre conducatori si iranienii de rand, combinata cu dificultatile economice, se anunta de rau augur pentru votul parlamentar din februarie, la care regimul doreste o participare ridicata pentru a-si demonstra legitimitatea, chiar daca rezultatul nu va schimba nicio politica majora.