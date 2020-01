Unul dintre cei mai mari baschetbalisti americani din istorie, Kobe Bryant, a decedat duminica dimineata intr-un accident de elicopter, la Calabasas, in sudul Californiei, potrivit site-ului american de stiri despre celebritati TMZ, citat de AFP.

Kobe Bryant, in varsta de 41 de ani, a evoluat timp de 20 de ani la echipa Los Angeles Lakers, cu care a castigat cinci titluri de campion al NBA.

Bryant este unul dintre cei sapte jucatori care au marcat peste 30.000 de puncte in cariera in liga profesionista nord-americana de baschet, potrivit Agerpres.

Noua persoane si-au pierdut viata in total in accidentul de elicopter in care a murit fostul mare baschetbalist american Kobe Bryant si fiica sa Gianna, duminica, la Calabasas.

''Nu exista niciun supravietuitor... Se aflau noua persoane la bordul aparatului de zbor, pilotul si alte opt persoane'', a afirmat seriful Alex Villanueva intr-o conferinta de presa.

Elicopterul s-a prabusit la nord-vest de Los Angeles, iar potrivit autoritatilor locale, pompierii au primit un apel cu putin inainte de ora 09:37 legat de accident, care a provocat un foc de vegetatie pe un deal.

Los Angeles Times, care a citat o sursa din politie, a relatat ca lipsa de vizibilitate a fost atat de accentuata incat politia din Los Angeles a lasat la sol elicopterele sale pana dupa-amiaza, cand cerul s-a degajat.

''Situatia meteorologica nu corespundea normelor minime de zbor'', a declarat pentru cotidian purtatorul de cuvant al politiei , Josh Rubenstein.

Orange Coast College, institutie de universitara situata in comitatul Orange, a indicat ca antrenorul sau de baseball John Altobelli, 56 de ani, se gasea la bordul elicopterului. Conform CNN, sotia sa Keri si una dintre cele doua fiice, Alyssa, erau si ele in elicopter.

Presa locala a relatat ca printre victime se mai gasesc o alta adolescenta si parintele acesteia.

Numele victimelor vor fi dezvaluite de autoritati dupa ce corpurile neinsufletite vor fi identificate si familiile prevenite, a declarat M. Villanueva.

''Ar fi lipsit de respect ca familiile sa afle de la TMZ ca cei dragi au pierit'', a mai spus oficialul, facand aluzie la site-ul de stiri specializat in vedete, care a anuntat primul tragedia.

NTSB, agentia americana insarcinata cu siguranta transporturilor, a anuntat ca a trimis o echipa de 18 persoane in California pentru a participa la anchetarea accidentului.

''Echipa noastra va examina istoricul pilotului si al echipajul de bord'', a precizat Jennifer Homendy, din partea NTSB.

''Vom examina dosarele de intretinere a elicopterului, dosarele proprietarului si exploatarea aparatului si multe alte lucruri'', a mai spus Homendy, care a mentionat ca elicopterul era un Sikorsky S-76B, a carui cutie neagra va fi recuperata de anchetatori.

Potrivit datelor oferite de flightradar24.com, un site de urmarire a zborurilor, elicopterul a decolat de pe aeroportul John Wayne din Santa Ana, la ora locala 09:06. El se indrepta spre nord-vest, cu destinatia Mamba Sports Academy din Newbury Park, la 137 de kilometri, unde Gianna trebuia sa dispute un meci de baschet.