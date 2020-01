Papa Francisc a laudat "angajamentul minunat" de care a dat dovada China in eforturile sale de a limita epidemia de coronavirus, intr-un discurs rostit duminica, in care suveranul pontif a mai spus ca se roaga pentru cei decedati, cei bolnavi si pentru familiile victimelor, informeaza Reuters.

"Vreau sa le fiu alaturi si sa ma rog pentru oamenii bolnavi din cauza acestui virus care s-a raspandit in toata China", a declarat papa Francisc in fata unei multimi de zeci de mii de persoane reunite in piata Sf. Petru din Roma pentru a asista la mesajul si slujba saptamanala oficiata de liderul de la Vatican.

"Fie ca Dumnezeu sa-i primeasca pe cei morti in imparatia Sa, sa aline familiile si sa sustina minunatul angajament al comunitatii chineze ce a fost deja implementat pentru a lupta cu aceasta epidemie", a mai spus papa Francisc.

Relatiile dintre Vatican si Beijing s-au ameliorat incepand din septembrie 2018, cand cele doua state au semnat un pact istoric in privinta numirii episcopilor catolici.

Cu toate acestea, conservatorii din randul catolicilor au criticat pactul, acuzand Vaticanul ca "s-a lasat cumparat" de guvernul comunist de la Beijing, potrivit Agerpres.

Capacitatea noului tip de coronavirus de a se raspandi a sporit in ultimele zile, iar numarul infectiilor ar putea la randul lor sa creasca, a anuntat Comisia Nationala pentru Sanatate din China, duminica.