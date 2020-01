Bilantul epidemiei de pneumonie virala din China a urcat la 56 de morti si aproape 2.000 de persoane contaminate, au anuntat duminica autoritatile locale, la o zi dupa avertismentul lansat de presedintele Xi Jinping in legatura cu o accelerare a propagarii noului tip de coronavirus, informeaza AFP.

Epidemia a ajuns deja in Europa si in Australia, in pofida masurilor luate de autoritati pentru a incerca sa limiteze propagarea infectiilor.

Incepand de luni, agentiile de turism chineze nu vor mai putea sa vanda rezervari hoteliere si sejururi in grup, a anuntat postul public de televiziune chinez - CCTV.

Aceasta criza s-a produs in sezonul sarbatorilor ocazionate de Anul Nou Chinezesc, cand cetatenii acestei tari calatoresc in numar foarte mare, profitand de cele sapte zile de vacanta pentru a fi alaturi de familiile lor.

Aproape 500 de medici militari au fost transferati la Wuhan, metropola din centrul Chinei unde a aparut virusul in decembrie, un oras plasat apoi, de facto, in carantina. Autoritatile chineze au anuntat construirea in regim de urgenta a doua spitale pentru pacientii infectati cu noul tip de coronavirus.

Cincisprezece noi decese au fost inregistrate, printre care o prima persoana decedata in Shanghai, iar alte 688 de noi cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate, numarul infectiilor ajungand la un total de 1.976 in intreaga tara, potrivit Comisiei nationale pentru sanatate.

Un prim oras chinez, Shantou, aflat la peste 1.000 de kilometri sud fata de Wuhan, va implementa duminica, incepand de la ora locala 24:00 (16:00 GMT), masuri de restrictionare a accesului pentru toate vehiculele - cu exceptia celor care au un rol esential - in aceasta metropola cu peste 5 milioane de locuitori.

Autoritatile din Tianjin, care are peste 15 milioane de locuitori, au anuntat la randul lor suspendarea incepand de luni a curselor cu autobuzul pe distante lungi, devenind a doua mare metropola chineza ce implementeaza o astfel de masura dupa Beijing.

O epidemie care accelereaza

China si-a inmultit initiativele pentru a incerca sa limiteze propagarea coronavirusului, prezent de acum pe patru continente.

"In fata situatiei grave a unei epidemii care accelereaza (...), este necesar sa consolidam conducerea centralizata si unificata a Comitetului Central al Partidului", a declarat presedintele Xi Jinping in timpul unei reuniuni a comitetului permanent al Biroului politic al Partidului Comunist Chinez, instanta ce conduce China, alcatuita din sapte membri .

Franta a anuntat la randul ei, vineri, trei cazuri de contaminare confirmate, prezentate ca fiind primele din Europa. Australia a anuntat sambata patru cazuri - persoane care s-au intors recent din China.

Cinci tari din Asia sunt de acum afectate si un al doilea caz a fost confirmat in Statele Unite. Un caz suspect a fost detectat in premiera si in Canada.

Studiile realizate pe primii pacienti infectati tind sa indice faptul ca rata de mortalitate a noului virus - denumit 2019-nCoV -, ce face parte din familia coronavirusurilor, este destul de scazuta.

Aceasta rata de deces "este pentru moment mai mica de 5%", a dezvaluit profesorul francez Yazdan Yazdanpanah, expert in cadrul OMS, care se ocupa de pacientii din Franta.

Sindromul Acut Respirator Sever (SARS), care a facut 774 de victime pe plan mondial in perioada 2002-2003, avea o rata de mortalitate de 9,5%.

In acest context, China a intrat in Anul Sobolanului sub stigmatul coronavirusului.

In ziua de Anul Nou, strazile din Wuhan sunt aproape goale, iar putinii pietoni isi acopera chipurile cu masti medicale, care au devenit obligatorii, transmit jurnalistii de la AFP.

Un oras rupt de restul lumii

In oras, oamenii trebuie sa astepte timp de mai multe ore pentru a putea fi consultati de un medic.

La limita zonei interzise, la circa 20 de kilometri est de centrul orasului, vehiculele care incearca sa treaca de un punct rutier cu taxa sunt obligate sa se intoarca.

Trenurile si avioanele nu mai au in principiu dreptul de a parasi orasul Wuhan incepand de joi. Tarile occidentale se mobilizeaza pentru a organiza in zilele urmatoare evacuarea cetatenilor lor.

Statele Unite au anuntat duminica organizarea evacuarii personalului sau diplomatic si a cetatenilor americani, mizand pe un zbor direct, marti, din Wuhan la San Francisco.

In plus fata de Wuhan, practic intreaga provincie Hubei este rupta de restul lumii, iar numarul locuitorilor care au ramas complet izolati este de peste 56 de milioane, echivalent cu aproape intreaga populatie a Africii de Sud.

Armata chineza a trimis in zona interzisa trei avioane din care au coborat vineri 450 de medici militari si alti membri ai personalului medical.

Unii dintre ei au experienta in lupta contra Ebola si SARS - o tulpina similara noului tip de coronavirus, care a facut 650 de morti in China continentala si Hong Kong intre 2002 si 2003.

Spitalele locale sunt deja arhipline, iar construirea unui al doilea spital in regim de urgenta, care va avea peste 1.000 de paturi, a inceput deja in Wuhan. Imobilul va fi finalizat in mai putin de 15 zile, au anuntat companiile mass-media publice.

Cu exceptia a trei decese, toate celelalte victime au fost inregistrate in acest oras sau in alte localitati din provincia Hubei.

In Hong Kong, unde cinci cazuri de contaminare au fost inregistrate, autoritatile au decretat stare de alerta maximala, o situatie ce a determinat inchiderea scolilor si a parcului de distractii Disneyland, potrivit Agerpres.