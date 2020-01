International • 25 Ianuarie 2020 • 12:42 12:42 Lectura de un minut

Utilizatorii de Tinder care nu se simt in siguranta in timpul unei intalniri amoroase in Statele Unite vor putea alerta serviciile de urgenta direct de pe aplicatia de dating, au anuntat joi reprezentantii acesteia, citati de AFP.

Gratie unui parteneriat cu Noonlight, utilizatorii de Tinder vor putea posta "in zilele urmatoare" pe profilul lor unde si cu cine se afla la o intalnire. De asemenea, acestia vor putea "alerta serviciile de urgenta intr-un mod discret si usor daca se simt ingrijorati sau au nevoie de ajutor", a explicat filiala Match Group intr-un comunicat. La solicitarea AFP, reprezentantii Tinder au confirmat ca acest lucru va presupune trimiterea unei notificari catre 911, numarul de urgenta care permite contactarea politiei din Statele Unite, iar "operatori instruiti" vor sorta solicitarile inainte de a apela la serviciile publice. "Noonlight va fi un bodyguard silentios in cazurile in care sunteti singuri si intalniti pe cineva pentru prima data", promite cofondatoarea aplicatiei Noonlight, Brittany LeComte, intr-un comunicat. Citeste si: Google: 62% dintre adulti consuma stiri pe retelele de socializare "Este prima masura de siguranta de acest fel pentru a proteja utilizatorii Tinder chiar si atunci cand interactiunile lor nu mai sunt virtuale, ci se petrec in viata reala", a completat ea. Disponibil in peste 190 de tari din intreaga lume, Tinder se afla la originea a peste un milion de intalniri amoroase pe saptamana, potrivit reprezentantilor sai. Tinder a anuntat joi si alte masuri de siguranta, printre care un sistem de autentificare a utilizatorilor, care vor putea trimite aplicatiei mai multe fotografii realizate in timp real. Un sistem de inteligenta artificiala va stabili apoi daca persoana este aceeasi cu cea indicata de fotografiile de pe profilul sau, iar utilizatorul va deveni astfel "verificat", ceea ce ar trebui sa inspire mai multa incredere celorlalti utilizatori, potrivit Agerpres. Citeste si: Uber introduce functia de suspendare a utilizatorilor

