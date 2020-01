Cel putin 21 persoane au murit, peste o mie au fost ranite si mai multe cladiri s-au prabusit vineri seara in urma unui puternic seism produs in estul Turciei, care s-a resimtit si in unele state vecine, informeaza sambata DPA care citeaza Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si a Situatiilor de Urgenta (AFAD).

Cutremurul cu magnitudinea 6,8 s-a produs vineri seara la ora locala 20:55 (17:55 GMT) in localitatea estica Elazig, situata la circa 550 kilometri de capitala Ankara. Seismul major a fost urmat de zeci de replici.

Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata in Elazig, iar alte patru in provincia invecinata Malatya, a anuntat sambata AFAD precizand ca numarul ranitilor este de circa 1.030.

Ministrul de Interne, Suleyman Soylu, a declarat ca echipele de interventie cauta 30 de persoane date disparute in urma cutremurului.

Postul national TRT a prezentat imagini cu zeci de lucratori din cadrul echipelor de interventie care sapau in zori cu lopetile in zona unei cladiri partial prabusita din Elazig. Ferestrele erau sparte, iar balcoanele de la cel putin patru etaje se prabusisera.

Media de stat din Siria si Iran au relatat ca seismul a fost resimtit in ambele state. De asemenea, potrivit media locale din Liban, cutremurul a fost simtit si in orasele Beirut si Tripoli.

Soylu a descris situatia drept un incident de ''Nivelul 3'', conform planului national de reactie in situatii de urgenta, solicitand un raspuns la nivel national, dar nefiind necesar ajutor international. El a spus ca Turcia, tara cu risc seismic ridicat, si-a invatat lectia din dezastrele anterioare, ceea ce a contribuit la gestionarea situatiei dupa cutremurul de vineri. Mai multe drone au fost desfasurate in cadrul operatiunilor de cautare si pentru a facilita comunicarea intre provincii, noteaza Reuters.

AFAD a avertizat locuitorii sa nu se intoarca in cladirile avariate din cauza riscului de replici seismice. Potrivit autoritatii, au fost trimise paturi, paturi si corturi in regiunile in care unele persoane au fost adapostite in sali de sport.

Semiluna Rosie turca a trimis echipe de salvare in zonele lovite de cutremur si ministrul apararii turc Hulusi Akar a declarat ca armata este gata sa ajute daca este necesar, a raportat Anadolu.

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a spus ca toate masurile vor fi luate pentru a asigura siguranta persoanelor aflate in risc, potrivit mass-media de stat.

Pe Twitter, Erdogan a anuntat ca a trimis mai multi ministri in regiune, inclusiv Soylu si ministrul sanatatii Fahrettin Koca.

Pe social media, multi oameni si-au exprimat socul, printre acestia Joseph Borrell, seful politicii externe a UE, precum si fotbalistul Mesut Oezil, care s-a nascut in Germania din parinti turci.

Turcia este in special predispusa la cutremure. Unul dintre cele mai mortale s-a produs in 1999 si a avut magnitudinea de 7,6. La acel moment, epicentrul a fost in Golcuk la sud-est de Istanbul. S-au inregistrat peste 17.000 de morti si circa 500.000 de sinistrati, potrivit Agerpres.