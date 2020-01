International • 24 Ianuarie 2020 • 17:13 17:13 Lectura de un minut

Presedintele moldovean, Igor Dodon, a afirmat pe pagina sa de Facebook, in contextul vizitei efectuate in Israel, ca armatele germane si romane sunt responsabile pentru moartea a 300 de mii de evrei pe actualul teritoriu al republicii Moldova, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

"Am participat la ceremonia oficiala de comemorare a victimelor Holocaustului la Complexul Memorial „Yad va-shem” din Ierusalim. Din numele poporului Republicii Moldova si al meu personal, impreuna cu 50 de colegi din strainatate, am depus o coroana de flori in memoria celor sase milioane de evrei care au fost exterminati de catre nazisti si aliatii acestora in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial. Tin sa mentionez ca tragedia poporului evreiesc a avut loc si pe teritoriul Patriei noastre care, in anii de razboi, a fost ocupata de armatele germane si romane ce au nimicit aproximativ 300 de mii de evrei. Holocaustul este o lectie ingrozitoare, dar foarte importanta pentru intreaga omenire care ne demonstreaza importanta pastrarii pacii si armoniei. Asa ceva nu trebuie sa se repete!

De asemenea, amintesc ca la data de 26 noiembrie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a decis sa declare ziua de 27 ianuarie - Zi a comemorarii victimelor Holocaustului", a scris Igor Dodon pe Facebook, potrivit b1.ro.

