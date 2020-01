Mii de sustinatori ai puternicului lider siit Moqtada Sadr au inceput sa se adune vineri la Bagdad pentru a cere expulzarea trupelor americane din Irak, trezind temeri ca marsul antiguvernamental programat in cursul zilei va fi mai putin vizibil decat cel antiamerican, informeaza AFP.

Dupa apelul lui Moqtada Sadr la "o manifestatie pasnica a unui milion de persoane impotriva prezentei americane", puncte de control au fost instituite la Bagdad pentru a securiza marsul.

Vineri dimineata, mii de fideli ai acestuia - barbati, femei si copii - s-au adunat in cartierul Jadriyah, scandand "Afara, afara ocupant!" si "Da, suveranitatii!", agitand drapele irakiene.

O scena avand ca fundal o panza cu mesajul "Irakul este pamantul profetilor, nu este loc pentru strain!" a fost instalata fara ca numele eventualilor vorbitori sa fie anuntate.

Mai multe factiuni paramilitare irakiene, precum cele proiraniene ale Hachd al-Chaabi, de obicei rivale lui Sadr, urmeaza sa participe la mars.

Dupa ce si-a pierdut putin din elanul in fata cresterii tensiunilor intre Teheran si Washington, inamici declarati dar puteri care actioneaza in Irak, miscarea de contestare a crescut in intensitate in ultimele zile, dar exista temeri ca ea ar putea fi depasita de marsul de vineri impotriva trupelor americane.

"Sadr nu ne reprezinta", a afirmat joi unul dintre manifestantii antiguvernamenteli, care cer alegeri anticipate, un premier independent si eradicarea coruptiei.

Miscarea de contestare declansata la 1 octombrie a fost trecuta in plan secund dupa uciderea de catre SUA la 3 ianuarie la Bagdad a generalului iranian Qassem Soleimani, emisarul Teheranului in Irak, si a lui Abou Mehdi al-Mouhandis, locotonentul sau irakian si nr.2 al Hachd, care reanimase sentimentul antiamerican.

Doua zile mai tarziu, parlamentul irakian votase in favoarea plecarii trupelor straine, intre care 5.200 de militari americani desfasurati pentru a-i ajuta pe irakieni in lupta antijihadista.

Operatiunile coalitiei internationale antijihadiste conduse de Washington au fost suspendate dupa moartea lui Soleimani, iar discutiile cu Bagdadul referitoare la viitorul trupelor americane nu au inceput inca, potrivit coordonatorului american al coalitiei, James Jeffrey, informeaza Agerpres.

Mii de sustinatori ai lui Moqtada Sadr au sosit la Bagdad cu autobuze din alte regiuni ale tarii. Cartierul Jadriyah, unde se aduna ei este situat pe malul Tigrului opus Zonei verzi ultrasecurizate, care adaposteste Ambasada SUA si principalele institutii de stat, iar numerosi responsabili irakieni si diplomati se tem ca adeptii lui Sadr sa nu o ia cu asalt.

Numerosii sai fideli paralizasera deja tara, ocupand Zona verde in 2016, pentru a obtine reforme din partea guvernului.

Oponent de mult timp al prezentei americane in Irak, Moqtada Sadr si-a reactivat dupa moartea generalului Soleimani militia sa "Armata lui Mehdi", care luptase impotriva soldatilor americani in timpul ocuparii Irakului intre 2003 si 2011.

Autoproclamat "reformist" dupa ce sprijinise miscarea de contestare, el conduce de asemenea cel mai mare bloc in parlament si multi dintre aliatii sai ocupa posturi ministeriale.

Manifestantii antiguvernamentali sunt impotriva SUA, dar si a Iranului a carui influenta a crescut in Irak. Ei si-au relansat miscarea in ultimele zile, blocand numeroase drumuri spre Bagdad si in sudul tarii.

Doisprezece manifestanti au fost ucisi in ciocniri cu fortele de ordine in aceasta saptamana. Violentele de la inceputul miscarii de contestare s-au soldat cu 460 de morti pana in prezent, in majoritate protestatari.

La presiunea strazii, premierul irakian Adel Abdel Mahdi a demisionar, dar el continua sa administreze problemele curente, partidele politice nereusind pana in prezent sa se inteleaga asupra vreunui succesor al sau.