Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a sfatuit-o pe activista pentru mediu Greta Thunberg, prezenta si ea la Forumul Economic Mondial de la Davos, sa "mearga si sa studieze economia la universitate", informeaza AFP.



Intrebat cu privire la afirmatia facuta de tanara suedeza cu privire la oprirea imediata a investitiilor in combustibili fosili, Mnuchin a raspuns astfel in timpul unei conferinte de presa: "Dupa ce merge si studiaza economia la universitate, se poate intoarce sa ne explice acest lucru".

Administratia Trump si Greta Thunberg s-au contrat inca de marti la Davos, insa intr-un mod mai voalat si fara ca presedintele american si adolescenta suedeza sa se intalneasca in realitate.

Presedintele Donald Trump i-a criticat marti pe "profetii sfarsitului lumii" intr-un discurs la care a asistat si Greta Thunberg.

"Trebuie sa ii respingem pe eternii profeti ai sfarsitului lumii si predictiile lor despre Apocalipsa", a declarat Donald Trump in fata elitei economice si politice globale, reunita in aceasta cocheta statiune de schi din cantonul Grisons din Elvetia, in prima zi a celei de-a 50-a editii a Forumului Economic Mondial (WEF), informeaza Agerpres.

Cu putin timp inainte de a parasi miercuri statiunea de schi, presedintele Statelor Unite a marturisit insa ca i-ar fi placut sa o intalneasca pe tanara activista.

Vizibil neimpresionata, Greta Thunberg si-a repetat avertismentele sale virulente catre elita politica si economica, precizand ca a venit momentul sa se "panicheze", intrucat "casa arde" - asa cum o facuse deja anul trecut la Davos.