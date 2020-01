Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca Romania a ocupat nordul Bucovinei in 1918. "Bucovina de Nord a fost ocupata de romani", a spus acesta, potrivit discursului in limba engleza postat pe site-ul presedintiei de la Kiev.



''Cu exact 101 de ani in urma, a avut loc unul dintre cele mai semnificative evenimente din istoria statalitatii ucrainene si a luptei pentru eliberarea nationala. 'Visele seculare pe care cei mai buni fii ai Ucrainei le-au trait si pentru care au murit au devenit realitate'. Acesta este un citat din Actul Zluki, care a anuntat reunificarea intr-un stat unic, independent si care a fost proclamat de liderii RPU (Republica Populara Ucraineana - n.r.) si RPUO (Republica Populara a Ucrainei Occidentale - n.r.) pe 22 ianuarie 1919 in piata Sofia din Kiev. In toate colturile Ucrainei acest fapt a fost primit cu entuziasm si inspiratie: in sfarsit exista sansa de a construi o tara unita si independenta. Din pacate ea a fost irosita. Ambitiile politicienilor i-au impiedicat sa realizeze adevarata unitate statala. Unitate nu in cuvinte, ci in fapte. Curand RPU a parasit Kievul sub presiunea bolsevicilor, majoritatea teritoriului Galitiei a fost ocupat de trupele poloneze. Bucovina de Nord a fost ocupata de romani, iar Cehoslovacia a luat Transcarpatia. Au trecut peste o suta de ani. Am tras vreo concluzie din aceasta poveste? Ea ne invata un principiu simplu, dar vital pentru Ucraina: doar impreuna suntem puternici'', a declarat seful statului ucrainean in discursul de pe site-ul presedintiei, potrivit Agerpres.

De asemenea, Zelenski considera ca este "un model de comportament pentru spatiul post-sovietic".

''Sunt ucrainean. Pentru ca traiesc conform legii. Intotdeauna gata sa imi protejez patria cand este nevoie. Sunt un model de comportament pentru spatiul post-sovietic: in apararea drepturilor mele, protejarea libertatii de exprimare, statul de drept, societatea civila, toleranta zero pentru coruptie. Sunt ucrainean. Pentru ca sunt un cetatean responsabil. Imi platesc impozitele'', a mai spus liderul ucrainian.

Totodata, el a mentionat ca sprijina sansele egale pentru barbati si femei si drepturile reprezentantilor tuturor minoritatilor nationale si ale tuturor religiilor.

''Compatrioti ucraineni! Pentru a fi puternici, trebuie sa fim uniti. Pentru a deveni uniti, trebuie sa fim puternici. Sa tinem minte asta! Felicitari! O Zi fericita a unitatii Ucrainei!'', a transmis Volodimir Zelenski in finalul discursului sau.