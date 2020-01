Donald Trump va participa vineri, la Washington, la ''Marsul pentru viata'' si va deveni astfel primul presedinte american ce se va alatura acestui eveniment impotriva dreptului la avort, informeaza joi AFP.

"Presedintele Donald Trump va fi primul presedinte din istorie ce va participa la Marsul pentru viata", a anuntat miercuri seara Casa Alba pe contul sau de Twitter.

This Friday, January 24, President @realDonaldTrump will be the first President in history to attend the March for Life! — The White House (@WhiteHouse) January 22, 2020

Citeste si: Secretarul american al Trezoreriei, sfat pentru Greta Thunberg: Sa...

"Ne vedem vineri", a notat pe Twitter miliardarul republican, prognozand "o mare multime", la inceputul unui mesaj in care indeamna la participare la acest mars.

In 2017, Mike Pence a devenit primul vicepresedinte care a participat la un astfel de mars, iar din 2018, Donald Trump - care in trecut se declara in favoarea dreptului la avort - se adresa miilor de participanti reuniti la Washington. Insa pana acum el facea acest lucru de pe un ecran gigantic.

"Suntem profund onorati sa-l primim pe presedintele Trump la cel de-al 47-lea Mars pentru viata", a subliniat intr-un comunicat presedinta acestui mars, Jeanne Mancini. "De la numirea de judecatori pro-viata (...) pana la reducerea finantarii de catre contribuabili a avorturilor aici si in strainatate, si cu apelul de a pune capat avorturilor tardive, presedintele Trump si administratia lui au fost aparatori constanti ai vietii", si-a exprimat ea multumirea.

Aceasta manifestatie este in general organizata in jurul datei care marcheaza o decizie emblematica a Curtii Supreme "Roe v. Wade", care a legalizat intreruperea voluntara a sarcinii in SUA, la 22 ianuarie 1973.

Citeste si: Un deputat iranian ofera 3 milioane de dolari pentru uciderea lui Trum

Dupa alegerea lui Donald Trump la presedintie, militanti anti-avort au primit o importanta sustinere prin remanierea Curtii Supreme angajata de locatarul Casei Albe, candidat din nou in alegerile din noiembrie, care a numit doi judecatori ce se opun avortului.

Mai multe state americane conservatoare au adoptat legi foarte restrictive cu privire la intreruperea voluntara a sarcinii si spera ca batalia judiciara angajata le va duce pana la cea mai inalta instanta juridica a tarii, oferindu-i astfel posibilitatea de a reveni asupra acestei decizii istorice.

Primul test decisiv va avea loc in martie, cand Curtea Suprema va examina o lege restrictiva a statului Louisiana, potrivit Agerpres.