La doar sase ani, Madalyn este numita eroina, dupa ce a reusit sa isi alerteze familia si sa se salveze cu totii la timp, dintr-un incendiu izbucnit in casa, potrivit stirileprotv.ro

Madalyn are sase ani si este din statul american Jersey.

In urma cu cateva zile, in miez de noapte, fetita a fost singura care si-a dat seama ca in casa izbucnise un incendiu la parter. Acesta pornise din bucatarie, pentru ca pe aragaz fusese uitat un vas.

Speriata, copila si-a alertat familia care dormea la etaj. Parintii, fratele de doi ani si micuta s-au salvat, astfel, de la o moarte sigura.

Madalyn a povestit ca a simtit miros de fum si ca ulterior a auzit alarma de incendiu, pentru ca imediat sa se duca in camera parintilor. Tatal lucreaza de 17 ani ca pompier si a actionat cum a trebuit pentru a-si scoate familia in siguranta afara.

Citeste si: 4 copii din Timisoara, morti intr-un incendiu izbucnit in camera in ca

Focul a distrus doar bucataria si o parte din living, dar casa nu mai poate fi locuita momentan. Vecinii si pompierii s-au grabit sa ofere ajutoarele necesare.