Hillary Clinton va lansa saptamana aceasta un documentar despre cariera sa politica, material care promite declaratii dure in ce priveste cazul Monica Lewinsky, casatoria cu Bill Clinton si opinia sa despre unul din candidatii democrati preferati, Bernie Sanders, despre care a spus ca "nimeni nu vrea sa lucreze cu el", transmite EFE.



"A fost in Congres (al SUA) ani intregi. A avut sprijinul unui singur senator. Nimanui nu-i place de el, nimeni nu vrea sa lucreze cu el, n-a realizat nimic. A fost un politician de cariera", a aratat fosta candidata la presedintie, intr-un trailer la documentarul video, potrivit unui interviu publicat marti de publicatia The Hollywood Reporter, potrivit Agerpres.

In discutie, intrebata daca isi mentine aceasta evaluare despre Sanders, Clinton a raspuns raspicat "Da, ramane".

Fosta prima doamna a SUA si-a exprimat si parerea de rau ca oamenii se lasa pacaliti in privinta lui Sanders.

EFE aminteste ca Hillary Clinton, care, ca numar, a avut mai multe voturi decat presedintele SUA, Donald Trump, dar a pierdut Casa Alba la distributia electorala, l-a invins pe Bernie Sanders in alegerile primare din Partidul Democrat in 2016.

Acest capitol din cariera sa politica va fi unul din subiectele analizate in "Hillary", documentarul in patru parti care va fi difuzat pe platforma de streaming Hulu si care va avea premiera la festivalul de film Sundance, unul din cele mai importante din circuitul independent international.

In cadrul interviului de promovare a lungmetrajului, Clinton a evitat sa spuna daca va sprijini si va face campanie pentru Sanders in cazul in care acesta va castiga nominalizarea Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale din 2020. "Suntem inca intr-o etapa a alegerilor primare foarte intensa", a punctat ea.

La randul sau, Sanders nu a raspuns direct la criticile formulate de adversara si colega sa de partid, dar s-a referit la acestea intr-un comunicat difuzat de echipa sa de campanie.

"Concentrarea mea este astazi pe un moment monumental din istoria Statelor Unite: procesul de destituire a lui Donald Trump. Impreuna, vom merge inainte si vom invinge presedintele cele mai periculos din istoria SUA", a spus Sanders.

Procesul de 'impeachment' impotriva presedintelui Donald Trump pentru presiunile asupra Ucrainei a inceput marti in Senatul american.