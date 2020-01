Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a anuntat marti seara componenta noului sau guvern, pastrand ministri-cheie, la o saptamana dupa anuntarea unei revizuiri surpriza a Constitutiei, urmata de demisia premierului Dmitri Medvedev, informeaza France Presse.



"Va doresc sincer succes, toata tara este interesata de aceasta", a declarat Putin in cursul unei reuniuni cu toti membrii cabinetului, alaturi de premierul Mihail Misustin, potrivit imaginilor transmise de televiziunea rusa, relateaza Agerpres.

Vladimir Putin, care isi expusese reformele la 15 ianuarie, mentionand o dorinta de "schimbare" la rusi, a pastrat totusi cativa dintre ministrii sai de incredere: Serghei Lavrov si Serghei Soigu la Externe si respectiv la Aparare, Vladimir Kolokoltev, la Interne, Aleksandr Novak, la Energie si Anton Siluanov, la Finante.

El a schimbat totusi numeroase personalitati din sectorul social: Sport, Sanatate, Educatie si Cultura, sectoare aflate in criza.

Dupa anunturile sale de miercurea trecuta, presedintele rusa a actionat in viteza. La cateva ore dupa discurs, premierul sau de opt ani Dmitri Medvedev, unul dintre fidelii sai, si-a anuntat demisia. El a fost numit in calitate de vicepresedinte al Consiliului Securitatii Rusiei.

Citeste si: Ponta: Sunt sanse reale sa ajungem la anticipate

In cadrul acestor schimbari, Putin l-a numit pe seful fiscului Mihail Misustin in functia de nou premier.

De luni, Kremlinul a publicat, fara sa astepte concluziile unui grup de lucru, detalii ale ale tuturor amendamentelor constitutionale dorite. Ele vor fi examinate intr-o prima lectura joi in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus).

Aceste propuneri urmaresc, potrivit opozitiei, sa-i asigure lui Vladimir Putin rol dominant asupra sistemului politic rus dupa 2024, data la care se incheie mandatul sau actual, dupa care el nu mai poate -conform actualei legislatii in vigoare - sa mai candideze.

Facandu-se ecou presedintelui, Misustin le-a promis rusilor "schimbari reale" in fata parlamentului saptamana trecuta, in special o crestere a nivelului de trai, in timp ce popularitatea predecesorului sau se prabusise in fata dificultatilor economice cu care se confrunta rusii.

Citeste si: Orban: Stimularea cercetarii este un obiectiv prioritar pentru Guvern

Misiunea principala a guvernului lui Misustin, un tehnocrat eficient care a transformat o birocratie fiscala greoaie si corupta in administratie moderna si eficienta, va fi sa transpuna in practica marile santiere trasate in 2018 de Vladimir Putin.

Destinate sa modernizeze o Rusie cu economie anemica, aceste "proiecte nationale" reprezinta investitii de circa 25.700 miliarde de ruble (375 miliarde de euro la cursul actual) pana in 2024, data incheierii mandatului actual al lui Putin, vizand aproape toate sectoarele: digitalizare, ecologie, educatie, drumuri, cultura, demografie, sanatate.

Schimbarea guvernului si revizuirile constitutionale efectuate in mare viteza au relansat speculatiile in legatura cu viitorul politic al lui Vladimir Putin, 67 de ani.

Amendamentele la legea fundamentala prevad, intre altele, o accentuare a rolului parlamentului in numirea premierului si intarirea rolului Consiliului de Stat, un organism in prezent mai mult consultativ.

Citeste si: Liviu Pop, despre motiunea de cenzura: "Trece greu, dar trece"

Pentru multi analisti, Vladimir Putin isi organizeaza astfel viitorul dupa 2024, lasand maximum de usi deschide pentru a-si pastra influenta in tara pe care o conduce de 20 de ani.