Greta Thunberg, care a inspirat o noua generatie de activisti sa participe la Forumul Economic Mondial din acest an de la Davos, i-a indemnat marti pe liderii lumii sa asculte vocile tinerilor si stiinta, relateaza Reuters.



''Nu sunt o persoana care sa se planga de faptul ca nu este auzita'', a spus ea starnind rasete din partea publicului prezent la o conferinta intitulata ''Crearea unei cai sustenabile catre un viitor comun'', organizata in prima zi a reuniunii anuale.

''Stiinta si vocea tinerilor nu se afla in centrul conversatiei, dar trebuie sa fie'', a adaugat activista suedeza, potrivit Agerpres.

Mai multi tineri activisti au calatorit in acest an in statiunea elvetiana Davos, calcand pe urma pasilor lui Thunberg.

Printre ''eroii climatici'' celebrati la Forumului Economic Mondial se numara tanarul irlandez Fionn Ferreira, care a creat o solutie pentru prevenirea patrunderii microplasticului in oceane, activista sud-africana Ayakha Melithafa, in varsta de 17 ani, si canadiana Autum Peltier, care militeaza pentru conservarea apei inca de cand avea 8 ani.

''Este vorba despre noi si generatiile viitoare si despre cei care sunt afectati astazi", a spus Thunberg. ''Trebuie sa aducem stiinta in conversatie'', a subliniat ea.

Tanara activista suedeza Greta Thunberg a declarat marti, in deschiderea Forumului Economic Mondial, in Elvetia, ca "in practica, nu s-a facut nimic" pentru clima, chiar si dupa mai multe luni de mobilizare masiva a tinerilor din intreaga lume.

"Clima si mediul sunt un subiect de actualitate astazi", dar "in practica, nu s-a facut nimic", iar "emisiile de CO2 nu au scazut", a spus Thunberg, citata de AFP.

Reuniunea anuala a Forumului Economic Mondial se desfasoara in perioada 21-24 ianuarie.