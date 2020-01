Doua rachete au fost trase in directia avionului Boeing 737 al Ukraine International Airlines, doborat la 8 ianuarie de fortele armate iraniene, potrivit unui raport de ancheta preliminar al Organizatiei Aviatiei Civile Iraniene (CAO), informeaza AFP.



"Anchetatorii (...) au obtinut acces la informatii (ale Statului Major iranian) si au descoperit ca doua rachete (...) M1-TOR au fost trase in directia avionului dinspre nord", se spune in raportul publicat in noaptea de luni spre marti pe site-ul CAO.

"Efectul acestor (tiruri de) rachete asupra accidentului si analiza acestei actiuni sunt in curs de investigare", se mai spune in document, care confirma astfel o informatie a cotidianul The New York Times care a sustinut ca a identificat o inregistrare video ce arata ca doua rachete au fost trase in directia avionului, informeaza Agerpres.

Statul Major iranian a recunoscut la 11 ianuarie, la trei zile dupa drama, responsabilitatea fortelor sale armate in aceasta catastrofa aeriana soldata cu 176 de morti.

Asumandu-si "responsabilitatea totala" pentru accident, generalul de brigada Amirali Hajizadeh, seful departamentului aerospatial al Gardienilor Revolutiei, armata ideologica iraniana, a vorbit in acea zi de o singura "racheta cu raza de actiune scurta", trasa in directia aparatului.