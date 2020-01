Robert De Niro a acceptat distincia in cadrul celei de-a 26 editii Screen Actors Guild Awards.

Introducerea actorului a fost facuta de Leonardo DiCaprio, care a tinut sa mentioneze modul in care vedeta veterana i-a influentat cariera. Cei doi au jucat impreuna in filmul "The Boy's Life" din 1993. In momentul in care i-a inmanant statueta, a tinut sa precizeze ca "personajele lui au avut multiple ecouri in cultura noastra", facand referire la rolurile din "Goodfellas", "Casino", "Raging Bull" si "The Godfather II".

Robert De Niro a putut fi urmarit de curand in drama Netfiix "The Irishman", regizata de Martin Scorsese, productie care de altfel a si primit 10 nominalizari la premiile Oscar.

Actorul a tinut un discurs emotionant la care a tinut sa adauge "ca actori nu putem performa singuri, nu putem. Depindem unul de altul pentru colaborari, atat in fata ecranului, cat si in spatele lui." Ulterior a facut trimitere la sindicatele care infrunta diverse ostilitati.

Momentul poate fi urmarit mai jos: