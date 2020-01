International • 20 Ianuarie 2020 • 12:17 12:17 Lectura de 2 minute

Teheranul ramane parte a acordului international din 2015 privind programul sau nuclear din 2015, in pofida revenirii asupra angajamentelor sale incluse in text, a declarat luni purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne iranian, Abbas Mousavi, care a criticat puterile europene pentru ineficienta aratata in salvarea pactului, transmite Reuters.



''Teheranul ramane in acord... Declaratiile puterilor europene referitoare la incalcarea pactului de catre Iran sunt nefondate'', a spus Mousavi in conferinta sa de presa saptamanala. ''O eventuala reducere suplimentara de catre Iran a a angajamentelor sale va depinde de celelalte parti si de asigurarea sau nu a intereselor Iranului prin acest pact'', a adaugat reprezentantul diplomatiei iraniene. Pe de alta parte, Abbas Mousavi a precizat ca Teheranul considera cetateni iranieni persoanele cu dubla cetatenie aflate in avionul ucrainean doborat langa Teheran pe 8 ianuarie. Iranul nu recunoaste dubla cetatenie. Multi dintre cei 176 de oameni aflati in avionul companiei Ukraine International Airlines erau iranieni cu dubla cetatenie. Un numar de 57 de persoane aveau cetatenia canadiana. Citeste si: Avion de pasageri doborat langa Teheran: Victimele ucrainene au... ''Am informat Canada ca Teheranul ii considera iranieni pe cei cu dubla cetatenie care au decedat in prabusirea avionului. Iranul isi plange mortii", a spus purtatorul de cuvant al MAE iranian, relateaza Agerpres. Incheiat in 2015, acordul negociat intre Iran si asa-numitul grup '5+1' (cei cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate - , SUA, Franta, Marea Britanie, China si Rusia plus Germania) oferea o relaxare a sanctiunilor ONU impotriva Teheranului, care s-a angajat in schimb sa garanteze natura exclusiv civila a programului sau nuclear. Acordul risca sa esueze dupa retragerea SUA in 2018, reintroducerea sanctiunilor americane care au aruncat economia iraniana intr-o recesiune grava si, mai recent, dupa criza cauzata de asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani intr-un atac la Bagdad comis de fortele americane. Recent, ambasadorul Regatului Unit la Teheran a fost retinut pentru scurt timp de politie intrucat, potrivit autoritatilor iraniene, se afla la un miting ''ilegal''. Citeste si: Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk si-a dat demisia Mousavi a precizat ca Teheranul respecta diplomatii straini aflati in Iran atat timp cat acestia nu incalca dreptul international. Pe de alta parte, Mousavi a anuntat ca ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, nu va participa la Forumul economic mondial de la Davos din aceasta saptamana deoarece organizatorii ''au schimbat brusc agenda''. ''Era programat sa participe... dar apoi au schimbat brusc agenda si nu mai era agenda asupra careia convenisem. Asa ca nu vom participa la Davos'', a conchis purtatorul de cuvant al MAE iranian.

