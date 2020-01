International • 19 Ianuarie 2020 • 14:06 14:06 Lectura de un minut

Trupurile neinsufletite ale celor 11 cetateni ucraineni ucisi in momentul in care avionul in care se aflau a fost doborat accidental de fortele armate iraniene la inceputul lunii au fost repatriate duminica in Ucraina, unde a fost organizata o ceremonie solemna pe aeroportul din Kiev, transmite Reuters.

Toti cei 176 de pasageri si membri ai echipajului aflati la bordul avionului operat de compania Ukraine International Airlines si-au pierdut viata cand aparatul de tip Boeing 737-800 a fost doborat la 8 ianuarie, intr-un moment in care Iranul era in alerta, in asteptarea unui atac american. Majoritatea persoanelor aflate la bord erau iranieni sau aveau dubla cetatenie. Canada a avut 57 de cetateni la bord, iar noua dintre cei 11 cetateni ucraineni ucisi erau membri ai echipajului. In prezenta presedintelui Volodimir Zelenski, sicriele infasurate in steagul ucrainean au fost coborate unul cate unul dintr-un avion al armatei ucrainene si urcate intr-un dric care astepta pe aeroportul international Borispol, situat la 29 kilometri est de Kiev, relateaza Agerpres. Militarii au arborat steaguri care reprezentau diversele nationalitati ale celor ucisi. Citeste si: Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk si-a dat demisia Rudele victimelor au sosit la aeroport cu buchete de flori. Membri ai personalului companiei aeriene ucrainene, unii cu lacrimi in ochi, asteptau pe pista. Iranul a anuntat sambata ca va trimite in Ucraina cutiile negre ale avionului pentru citirea datelor, dar nu a spus cand anume va face acest lucru. Este de asteptat ca oficialitati iraniene sa se deplaseze in Ucraina saptamana viitoare. Citeste si: Trudeau solicita o "ancheta aprofundata", in cazul avionului doborat i

