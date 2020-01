Palatul Buckingham a anuntat, sambata, ca printul Harry si sotia sa Meghan nu vor mai fi numiti "Alteta Sa Regala"si nu vor mai primi fonduri publice, ei nemaifiind membri activi ai familiei regale si alegand un viitor mai independent.

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a explicat, intr-un comunicat, ca s-a gasit o cale "constructiva" pentru printul Harry si familia sa.

Totodata, Suverana s-a declarat mandra de Megham Markle si isi doreste ca printul Harry si familia sa "sa construiasca o noua viata fericita si linistita".

"Dupa multe luni de conversatii si discutii mai recente, sunt multumita ca impreuna am gasit o cale constructiva si cu sustinere pentru viitor, pentru nepotul meu si familia sa. Harry, Meghan si Archie vor fi mereu membri mult iubiti ai familiei mele. Inteleg problemele cu care s-au confruntat ca urmare a atentiei intense asupra lor din ultimii doi ani si le sustin dorinta de a avea o viata mai independenta. Le multumesc pentru toata munca depusa in aceasta tara, in Commonwealth si dincolo de aceasta si sunt in special mandra de felul in care Meghan a devenit atat de rapid parte a familiei. Este dorinta intregii mele familii ca intelegerea de astazi sa le permita sa inceapa sa construiasca o noua viata fericita si linistita”, se arata in comunicatul Reginei Marii Britranii, potrivit News.ro.