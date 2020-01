Ciclonul Tino, care s-a abatut vineri asupra arhipelagului Fiji, s-a soldat cu disparitia a doua persoane si evacuarea de urgenta a altor 2.600 de persoane, inainte de a se indrepta sambata catre insulele Tonga, au declarat surse oficiale, relateaza AFP.

Politia continua cercetarile pentru gasirea a doua persoane, un tata si fiica lui, date disparute dupa ce au incercat sa traverseze joi seara un rau afectat de inundatii, in contextul in care ploi diluviene s-au abatut asupra acelei zone inainte de sosirea ciclonului Tino, de categoria doi pe scara Saffir-Simpson.

Peste 2.600 de persoane au fost cazate in centrele de urgenta, a declarat un oficial guvernamental al regiunii din nordul arhipelagului, Uraia Rainima, subliniind ca locuintele lor urmau sa fie verificate inainte sa li se permita sa se intoarca acasa, informeaza Agerpres.

Insula Taveuni, unde locuiesc aproximativ 19.000 de persoane, este privata de electricitate, a adaugat el. Viteza vanturilor a depasit sambata in unele locuri 155 km/h, la o luna dupa trecerea ciclonului Sarai, care a facut doua victime si alte 2.500 de persoane au fost obligate sa se refugieze in adaposturi de urgenta, potrivit serviciilor de meteorologie ale arhipelagului.

Arhipelagul vecin Tonga se pregatea sa fie lovit sambata seara de ciclonul Tino.

Insulele din Oceanul Pacific sunt destinatii turistice foarte populare in timpul verii in emisfera sudica. Insa aceasta perioada este in acelasi timp marcata de sezonul cicloanelor.