Politia din provincia indoneziana Java Centrala a anuntat vineri ca a arestat un barbat care pretinde ca este "regele lumii" si care a fost pus sub acuzare pentru fraudarea mai multor sute de adepti, informeaza DPA.



Toto Santoso sustine ca a avut o revelatie trimisa de stramosii lui din vechiul regat Mataram, care i-au cerut sa conduca Keraton Ahung Sejagat (Marele Regat al Lumii).

Barbatul a atras peste 450 de adepti, dintre care unii i-au platit pana la 110 milioane de rupii indoneziene (8.000 de dolari americani) dupa ce le-a promis functii inalte in regatul sau si viitoare salarii lunare platite in dolari americani, a dezvaluit Rycko Dahniel, seful Politiei din provincia Java Centrala, scrie Agerpres.

"El a promis oamenilor ca, daca il vor urma, vor fi scutiti de pericole, iar vietile lor vor fi mai bune", a precizat acelasi oficial indonezian, care a precizat ca Toto Santoso a creat si false documente ONU si a lansat un canal pe YouTube pentru a-si promova afirmatiile.

Barbatul indonezian si partenera sa de viata, care se purta ca si cum ar fi fost regina lui, au fost retinuti oficial joi, sub acuzatii de frauda si raspandire de informatii false, a precizat Rycko Dahniel.

Mass-media locale au raportat ca Toto Santoso a trait in trecut intr-o mahala situata in proximitatea unei cai ferate din Jakarta, inainte ca acel cartier de locuinte saracacioase sa fie distrus de un incendiu in 2016.