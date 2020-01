Premierul ucrainean Oleksi Honcearuk a anuntat vineri ca si-a dat demisia dupa ce in spatiul public au aparut declaratii ce i-au fost atribuite si in care acesta aducea critici la adresa presedintelui Volodimir Zelenski, informeaza AFP, Reuters si Ukrinform.



"Am venit in functie pentru a transpune in practica programul presedintelui. El este pentru mine un model de deschidere si decenta', scrie Honcearuk pe pagina sa de Facebook. Cu toate acestea, 'pentru a risipi orice indoiala privind respectul nostru si increderea fata de presedinte, am scris o cerere de demisie si i-am trimis-o' lui Volodimir Zelenski, 'cu dreptul de a o depune in parlament', a anuntat prim-ministrul ucrainean, relateaza Agerpres.

Presedintia de la Kiev a confirmat vineri informatia, indicand ca presedintele Volodimir Zelenski urmeaza sa examineze cererea de demisie inaintata de prim-ministru.

Potrivit media ucrainene, la 15 ianuarie, pe YouTube a fost postata o inregistrare audio a unor presupuse conversatii care ar fi avut loc intre prim-ministrul Ucrainei, Oleksi Honcearuk, ministrul de finante Oksana Markarova, seful Bancii Nationale a Ucrainei, Iakov Smoli, si adjuncta acestuia, Lekaterina Rojkova.

Unele media de la Kiev au acreditat ipoteza ca ar fi vorba de interceptari facute ilegal in cabinetul de lucru al premierului in timpul unei sedinte de guvern, in care acesta se declara 'profan' in problemele economice si il acuza pe presedintele Zelenski de lipsa de competenta.