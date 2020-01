International • 16 Ianuarie 2020 • 14:11 14:11 Lectura de 3 minute

Presedintele iranian, Hassan Rouhani, a avertizat ca trupele europene dislocate in Orientul Mijlociu s-ar putea sa fie in pericol daca Franta, Germania si Marea Britanie activeaza Mecanismul de reglementare a diferendelor (MRD) - prevazut in acordul incheiat in 2015 intre Republica islamica si Grupul 5+1 (China, SUA, Marea Britanie, Franta, Rusia plus Germania) asupra programului nuclear iranian - ceea ce ar putea duce la reinstituirea sanctiunilor internationale impotriva Teheranului, informeaza joi Euobserver.



"Astazi, soldatul american este in pericol, maine, soldatul european ar putea fi in pericol", a transmis Rouhani intr-un avertisment deloc voalat. Dupa uciderea generalului iranian Qassem Suleimani intr-un raid american la Bagdad, Iranul a declarat ca nu se mai simte angajat in respectivul acord. Franta, Germania si Marea Britanie, cele trei state europene cosemnatare ale acordului nuclear cu Iranul, si-au anuntat marti decizia de a activa MRD cu scopul de a constrange Teheranul sa revina la respectarea angajamentelor asumate, subliniind - intr-un comunicat - ca nu se alatura campaniei de presiune maxima purtate de SUA impotriva Republicii islamice. In acelasi timp, presedintele iranian Rouhani a declarat joi ca lucreaza "zilnic pentru a impiedica razboiul", la cateva zile dupa ce Washingtonul si Teheranul s-au infruntat reciproc in Irak, potrivit AFP, relateaza Agerpres. Citeste si: Fiul ultimului sah al Iranului: Regimul de la Teheran va cadea "Guvernul lucreaza zilnic pentru a impiedica o confruntare militara sau un razboi", a afirmat presedintele iranian intr-un discurs televizat, adaugand:"pentru mine, aceasta este o preocupare zilnica". Rouhani a facut respectivele declaratii in timp ce Teheranul a atacat la 8 ianuarie tinte militare americane in Irak, ca represalii la eliminarea de catre Washington a generalului Qassem Soleimani cu cinci zile inainte la Bagdad. Acest ultim puseu de tensiune a suscitat noi apeluri la "dezescaladare", in conditiile in care comunitatea internationala se teme ca tensiunile ar putea degenera intr-un conflict major in Orientul Mijlociu. Rouhani asigurase miercuri ca Iranul a obtinut prin tirurile de rachete impotriva bazelor irakiene utilizate de armata americana ”compensatia militara” pe care o dorea dupa moartea lui Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu. Citeste si: Protestatarii iranieni: "Ne mint ca dusmanul nostru este America" In discursul sau de joi, el a afirmat ca represaliile Teheranului, care au provocat importante daune materiale - dar fara sa faca victime, potrivit armatei americane - au consolidat descurajarea iraniana in fata "amenintarilor" presedintelui american Donald Trump. Hassan Rouhani, un moderat pe esichierul politic al tarii sale, s-a pronuntat pentru o politica de deschidere a Iranului fata de lume pe care a angajat-o de la prima sa alegere in functie in 2013 si care este vizata de critici din partea ultraconservatorilor. Referitor la acordul nuclear, Rouhani a spus ca, prin acest pact, ”am demonstrat in practica faptul ca este posibil sa interactionam cu lumea”. ”Bineinteles, este dificil”, a remarcat totodata acesta. Citeste si: Presedintele iranian: Pentagonul este o "organizatie terorista" ”Ei ne spun: exista oameni in care nu ar trebui sa ai incredere”, a continuat el, facand aluzie la discursul ultraconservatorilor iranieni fata de Europa si SUA. ”Este adevarat” si ca, ”daca in fata noastra ar exista oameni de incredere, sarcina ar fi simpla si usoara”, a adaugat el, referindu-se la caracterul ”imprevizibil” al lui Donald Trump. ”Oamenii ne-au ales si una dintre sarcinile pe care ni le-au incredintat (este) de a reduce tensiunea si animozitatea” dintre Republica islamica si lumea exterioara, a spus Rouhani. Presedintele a facut aceste afirmatii in ajunul unui discurs al ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, care urmeaza sa oficieze rugaciunea saptamanala musulmana vineri la Teheran pentru prima data in aproape opt ani. Khamenei reitereaza in mod regulat ca europenii nu sunt demni de incredere si a interzis guvernului orice dialog cu administratia Trump.

