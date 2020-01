Printul iranian in exil Reza Pahlavi, fiul ultimului sah al Iranului, a prezis miercuri caderea Republicii Islamice in urmatoarele luni, indemnand Occidentulsa nu negocieze cu regimul de la Teheran, relateaza France Presse.



Prezent la o conferinta la Washington, acesta a facut o paralela intre manifestatiile iraniene din ultimele luni si Revolutia islamica ce a condus la rasturnarea tatalui sau la inceputul anului 1979.

"Este doar o chestiune de timp", "cred ca este aceeasi stare de spirit", a spus fostul print mostenitor in varsta de 59 de ani, care locuieste intr-o suburbie a capitalei SUA.

"Dureaza doar cateva saptamani sau luni pentru a ajunge la prabusirea finala, la fel ca in ultimele trei luni din 1978 inainte de revolutie", este de parere Reza Pahlavi.

Opozantii iranieni aflati in exil au prezis deja in mod repetat caderea iminenta a regimului de la Teheran. Cu toate acestea, Pahlavi a dat asigurari ca iranienii ar putea "de aceasta data sa simta aceasta ocazie pentru prima data in 40 de ani".



Iranienii au iesit pe strazile multor orase din tara in noiembrie pentru a protesta impotriva cresterii pretului benzinei, dar miscarea de protest a fost reprimata violent de autoritati. noteaza AFP, potrivit Agerpres.

Potrivit organizatiei pentru drepturile omului Amnesty International, aceasta represiune a facut peste 300 de morti, in timp ce liderii americani spun ca numarul mortilor ar putea ajunge sau depasi 1.500.

In ultimele zile, in special in randul studentilor de la universitatea din Teheran, noi proteste au izbucnit cand armata iraniana a recunoscut ca a doborat un avion de linie ucrainean din greseala, dupa ce initial a negat orice responsabilitate.

Citeste si: Rouhani, amenintare pentru trupele europene din Orientul Mijlociu

Presedintele american Donald Trump si-a exprimat imediat sprijinit fata de manifestanti si a avertizat impotriva oricarei represiuni.

In discursul sau la think tank-ul Hudson Institute, Reza Pahlavi si-a exprimat sprijinul fata de politica presedintelui american de "presiune maxima" asupra Republicii Islamice.

"Este timpul sa recunoastem ca acesta nu este un regim normal si nu isi va schimba comportamentul", a spus el. "Compatriotii mei inteleg ca acest regim nu poate fi reformat si trebuie alungat".

El si-a exprimat opinia ca iranienii nu vor sa fie sacrificati "pe altarul diplomatiei si al negocierilor".

Citeste si: Israel: Iranul va avea suficient uraniu in 2020 pentru a fabrica o bom

Fiul ultimului sah, care a fost un monarh prooccidental si un aliat apropiat al Statelor Unite, nu s-a referit la perspectiva restabilirii dinastiei sale. El a spus ca este gata sa sprijine o vasta coalitie de iranieni pentru a inlocui regimul actual cu o democratie laica.