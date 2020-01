O companie din Marea Britanie a luat decizia de a le oferi angajatilor nefumatori patru zile in plus de concediu pe an, in vederea compensarii pentru pauzele de tigara ale angajatilor fumatori, transmite The Independent.



Masura a fost luata de Agentia de recrutare KCJ Training and Employment Solutions din Swindon, Marea Britanie.

Don Bryden, directorul general, chiar daca si el fumator, a hotarat ca nefumatorii merita inca patru zile de concediu in plus pe an, avand in vedere cat de multe pauze iau, in general, angajatii care fumeaza. Mai mult s-a calculat ca, in cazul in care fumatorii iau cate trei pauze a 10 minute zilnic, atunci toate aceste pauza ar insuma nu mai putin de 16 zile.

Asadar, compania urmareste sa ii recompenseze pe nefumatori si sa ii determine pe fumatori sa renunte la biciu prin aceasta politica introdusa la data de 2 ianuarie.

In egala masura, politica mai presusupune ca si angajati care renunta la fumat pentru un an sa primeasca cele 4 zile in plus libere, noteaza adevarul.ro.

Citeste si: Cleric iranian, despre expulzarea ambasadorului britanic

Din fericire, decizia a fost acceptata cu bucurie si de fumatori si cu atat mai mult de nefumatori.

Pana in prezent, masura pare sa dea roade deja, avand in vedere ca un angajat a renuntat la fumat si alti doi incearca sa se lase.