Guvernul rus condus de premierul Dmitri Medvedev a demisionat miercuri, dupa ce presedintele Vladimir Putin a anuntat o serie de schimbari politice in discursul sau despre starea natiunii, transmite agentia EFE.



Medvedev a preluat conducerea executivului in mai 2018, la doua luni dupa realegerea lui Vladmir Putin ca presedinte.

Acesta din urma a propus miercuri organizarea unui referendum pentru revizuirea Constitutiei cu scopul consolidarii puterilor Parlamentului, mentinand in acelasi timp caracterul prezidential al sistemului politic pe care il patroneaza de 20 de ani.

Principala masura anuntata vizeaza consolidarea rolului Parlamentului in formarea guvernului, oferindu-i-se prerogativa alegerii sefului guvernului pe care presedintele va fi apoi obligat sa-l numeasca. In prezent, Duma confirma alegerea facuta de seful statului.

Cu toate acestea, Vladimir Putin, al carui actual mandat se incheie in 2024 si care conform legislatiei in vigoare nu are dreptul sa candideze din nou, a subliniat ca Rusia trebuie sa fie in continuare condusa de un sistem prezidential.

Citeste si: Kremlin: Atacul de langa FSB este o "manifestare a nebuniei"

Fara sa ofere precizari, Vladimir Putin a abordat si problema modificarii articolului care limiteaza numarul mandatelor prezidentiale "la doua mandate succesive", informeaza Agerpres.