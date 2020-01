Un motan ce raspunde la numele Max a devenit celebru dupa ce a infruntat trei coioti in afara casei stapanilor sau, transmite CNN.



Incindetul s-a petrecut in fata unei locuinte din Highland Park, in apropiere de Los Angeles.

Incidentul a fost surprins de camera de supraveghere a proprietarilor.

"Eu si sotul meu ne uitam la un film cand am vazut o umbra afara. Am iesit afara si am vazut trei coioti care il inconjurasera pe Max", a povestit stapana Maya Gurrin.

Coiotii se pregateau sa atace motanul, insa cel din urma nu a cedat si se indrepta spre ei, fortandu-i sa se retraga. Unul dintre coioti, intimidat, a sarit pe un o bordura inalta, noteaza digi24.ro.

Citeste si: Un caine din Thailanda si-a asteptat stapanii timp de 4 ani intr-o...

Maya Gurrin sustine totusi ca nu este surprinsa de comportamentul lui Max. "Mereu a fost nebunatic. Daca era sa se intample asa ceva unei pisici, trebuia sa fie el", a adaugat ea.