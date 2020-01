Zborul Delta 89, un Boeing 777 cu destinatia Shanghai (China), 'a avut probleme la un motor' la scurt timp dupa decolare, situatie ce a fortat aparatul sa se intoarca pe aeroportul din Los Angeles, a declarat agentiei franceze de presa un purtator de cuvant al Delta Air Lines.

Aeronava a aterizat fara probleme in jurul orei locale 12:00, dar inainte de aceasta a aruncat carburant - 'asa cum prevede procedura normala' - cu scopul de a usura avionul in vederea unei aterizari de urgenta, a asigurat acelasi purtator de cuvant.

Carburantul a cazut mai ales peste o scoala elementara din Cudahy, la 25 km est de aeroport. Serviciile de interventie rapida care au sosit imediat la locul incidentului au acordat asistenta unui numar de circa 20 de copii si 11 adulti care s-au plans de iritatii ale pielii sau de probleme respiratorii, dar 'in niciunul dintre cazuri nu a fost necesara spitalizarea', au subliniat pompierii, confirmand ca substanta in cauza era intr-adevar carburant de avion, scrie Agerpres.

INCIDENT: Delta #DL89 LAX to Shanghai (Boeing 777-200ER N860DA) dumped fuel & just returned to LAX with an engine issue. Its fuel dump has created a live HazMat incident in Cudahy, LA (E. of LAX) where 20+ people are being treated, including schoolchildren.

