Noul coronavirus din China este posibil sa se raspandeasca la nivel global, iar spitalele din intreaga lume au fost rugate sa ia masuri de precautie pentru, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

"Din informatiile pe care le avem este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta de la om la om", a spus directorul interimar al unitatii de boli emergente din cadrul OMS, Maria Van Kerkhove.

Maria Van Kerkhove a declarat ca OMS se pregateste pentru posibilitatea raspandirii pe scara mai larga: "Suntem inca in primele zile, nu avem o imagine clinica clara".

Ca urmare a infectiei cu noul coronavirus, 41 de persoane au facut pneumonie in orasul chinez Wuhan, iar o persoana a murit.

Primul caz de infectie cu coronavirusul nou, in afara Chinei, a fost depistat, luni, in Thailanda, iar femeia respectiva a fost bagata in carantina.

Coronavirusurile fac parte dintr-o familie de virusuri ce provoaca diverse boli. Simptomele pot si ele sa varieze, de la febra, insuficienta renala si, in unele cazuri, decesul, potrivit digi24.ro.

Noul coronavirus detectat in Wuhan nu pare fi atat de puternic, iar simptomele principale sunt febra si dificultatile respiratorii.