Trei romani urmeaza sa se prezinte la un proces in Franta fiind acuzati ca si-au insusit diamante in valoare de 1 milion de euro de la un bijutier francez si partenerul sau indian, in cadrul unui plan elaborat, similar unui scenariu de film hollywoodian, informeaza marti France 24 care citeaza AFP.



Suspectii, care ar fi membrii unei retele de hoti de bijuterii ce opereaza in Europa, sunt convocati la data de 3 martie in fata unui judecator, in orasul Castres din sud-vestul Frantei, a declarat pentru AFP o sursa apropiata anchetei, potrivit Agerpres.

Ei sunt acuzati ca ar fi furat trei diamante de la un bijutier din localitatea Mazamet, din apropiere de Castres, care actiona ca intermediar pentru un comerciant indian de pietre pretioase.

Inselatoria care a avut loc in august 2017 a fost pusa la cale patru luni mai devreme, la un targ de diamante din Monaco. Atunci, doi dintre suspecti s-au prezentat bijutierului drept un cuplu armean bogat, care dorea sa investeasca in pietre pretioase. Ei au stabilit o a doua intrevedere la Milano si apoi s-au intalnit, pentru a treia oara, in Mazamet, in luna august, cand presupusii cumparatori au apelat la un specialist independent sa examineze pietrele pretioase detinute de comerciantul Nishit Shah.

Dupa incheierea tranzactiei, bijutierul a plasat pietrele pretioase intr-o cutie sigilata, in asteptarea transferului bancar promis, in valoare de 1,1 milioane de dolari (1 milion de euro). Insa, a doua zi, dupa ce nu a primit bani, bijutierul a deschis cutia si a descoperit ca aceasta era goala.

Citeste si: UE vrea sa interzica vanzarile de masini diesel si pe benzina

''Este o metoda clasica, ceea ce numim un hot cu maini de aur - specialisti internationali cu talent pentru a sustrage obiecte de valoare'', a precizat sursa.

Cei doi romani care s-au prezentat drept cuplu au fost arestati cateva saptamani mai tarziu in Nisa, unde politia a confiscat masini si ceasuri de lux, precum si pietre pretioase reale si false si bani falsi, noteaza France 24.

Presupusul specialist, tot roman, a fost arestat in noiembrie 2017 in Modane, un sat din Alpii francezi situat la granita cu Italia, unde s-a gasit asupra sa un diamant fals. Anchetatorii sustin ca el urma sa primeasca 50.000 de euro pentru subtilizarea celor trei pietre, in cadrul furtului orchestrat de un cetatean sarb din Bondy, in apropiere de Paris. Procurorii au confiscat casa acestuia si au emis un mandat de arestare.

"Acestea sunt organizatii criminale importante, care au contacte in cea mai mare parte a Europei", a indicat sursa.

Citeste si: Peste 40 de artisti romani organizeaza o licitatie de donatii pentru A

Comerciantul de diamante, Shah, a murit in urma unui atac de cord, in Mumbai, in 2018.