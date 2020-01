International • 15 Ianuarie 2020 • 11:17 11:17 Lectura de un minut

Un tanar in varsta de 22 de ani a fost condamnat la un an de inchisoare, dintre care 6 luni cu executare, dupa ce a injunghiat si omorat un caine tinut in lesa de catre stapana, din razbunare, transmit reprezentantii unei asociatii pentru apararea animalelor, citati de AFP.



Incidentul s-a petrecut pe data de 8 ianuarie, pe strazile din Bonneuil-sur-Marne, o localitate situata la 15 kilometri de Paris, Franta. O femeie isi plimba in lesa cainele pe nume Ginger, o femela in varsta de 8 ani din rasa Malinois, moment in care un barbat cu o cagula a lovit animalul de companie cu un cutit. Catelusa a murit in cateva minute. "Sa ucizi cainele cuiva pentru a te razbuna echivaleaza cu comiterea unei violente asupra stapanului sau. Asa au considerat judecatorii de la Tribunalul Corectional din Creteil, care l-au condamnat pe tanarul de 22 de ani la un an de inchisoare, din care sase luni cu executare", sustine Patrice Grillon, avocat al Baroului din Paris, ce a aparat de-a lungul timpului in instanta mai multe asociatii pentru apararea animalelor si inclusiv pe stapana cainelui ucis. Avocatul a precizat ca este multumit de aceasta pedeapsa. In egala masura, atacatorul ar trebui sa mai plateasca despagubiri in valoare de 3.000 de euro proprietarei animalului, noteaza jurnalul.ro. Citeste si: Motan salvat dupa ce a incercat sa ajunga... la inchisoare "Incepem sa avem tot mai multe condamnari la inchisoare pentru acte de cruzime comise asupra animalelor. Ceea de dovedeste ca magistratii devin constienti de drepturile animalelor si de opinia publica", a mentonat si Stephane Lamart, care s-a constituit parte civila in acest proces. La finalul audierii, atacatorul a fost incarcarcerat.

