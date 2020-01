Micutul animal este primul din specia sa care s-a nascut si a supravietuit la Gradina Zoologica din Miami, in mai mult de 28 de ani, noteaza Uniland.

Desi nasterea a avut loc in mai anul trecut, de-abia luna aceasta a ajuns sa iasa din marsupiul mamei.

Reprezentantii gradinii zoologice au insotit inregistrarea video cu un mesaj: "Pentru a treia oara in istoria gradinii zoologice si pentru prima oara in 28 de ani, un koala a fost nascut aici!"

