International • 14 Ianuarie 2020 • 16:11 16:11 Lectura de un minut

Ayatollahul iranian Ahmad Alamolhoda, un important cleric adept al liniei dure, a declarat ca expulzarea ambasadorului britanic ar fi ''cel mai bun lucru care i se poate intampla acestuia'', avand in vedere ca, in caz contrar, sustinatori loiali ai generalului ucis l-ar putea ''taia in bucati'', a transmis marti site-ul agentiei de stiri Eslahat, potrivit Reuters.



Ayatollahul Ahmad Alamolhoda, care conduce rugaciunile de vineri din Mashhad (est), oras sfant al siitilor, s-a referit la generalul Qassem Soleimani, ucis intr-un atac cu drona american pe 3 ianuarie, in apropierea aeroportului din Bagdad. Ambasadorul britanic la Teheran, Rob Macaire, a fost retinut sambata pentru scurt timp, fiind acuzat de participare la un protest ilegal. Diplomatul a dat asigurari ca a participat la o adunare de veghe in memoria victimelor prabusirii unui avion civil ucrainean, doborat "din eroare" de fortele armate iraniene. Luni, Foreign Office l-a convocat pe ambasadorul Iranului pentru a exprima ''obiectii vehemente'' dupa scurta arestare a ambasadorului sau la Teheran, apreciind ca ''este vorba despre o incalcare inacceptabila a Conventiei de la Viena", informeaza Agerpres. Citeste si: Protestatarii iranieni: "Ne mint ca dusmanul nostru este America" Duminica, manifestantii iranieni au dat foc unui drapel britanic si altuia israelian in fata Ambasadei Regatului Unit la Teheran, strigand "Moarte Marii Britanii". Dupa ce a negat initial, Iranul a recunoscut sambata ca fortele sale armate au doborat cu o racheta avionul companiei Ukraine International Airlines, provocand un val de indignare in tara. Au murit 176 de oameni, majoritatea iranieni si canadieni. Teheranul a mentionat ca, in momentul lansarii rachetei, apararea sa era in alerta din cauza unui posibil "conflict total" cu SUA. Citeste si: Presedintele iranian: Pentagonul este o "organizatie terorista"

