Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a anuntat luni ca familia regala britanica va demara "o perioada de tranzitie" pentru a stabili noua situatie a ducilor Sussex, printul Harry si Meghan Markle, in care "ei vor petrece timpul in Canada si Marea Britani", relateaza EFE si AFP.



Dupa o reuniune desfasurata luni pentru a elucida viitorul rol in monarhie a printului Harry si a sotiei sale, Palatul Buckingham a publicat un comunicat in care regina subliniaza ca exista "chestiuni complexe de rezolvat", pentru care va fi anuntata o solutie "in urmatoarele zile.

Dupa reuniune, printul Harry, fratele sau William si tatal lor Charles au fost vazuti plecand separat din resedinta regala de la Sandringham, scrie Agerpres.

Acordul intervenit luni va permite ducilor de Sussex sa se retraga pentru o perioada, timp in care ei vor locui in Marea Britanie si in Canada, noteaza comunicatul.

Suverana in varsta de 93 de ani a declarat ca "sustine pe deplin" decizia cuplului princiar si a cerut ca deciziile finale sa fie gasite "in zilele urmatoare", subliniind ca mai sunt "multe de facut" in privinta "chestiunilor complexe".