Autoritatile au anuntat ca un australian, care s-a pierdut in urma cu trei saptamani intr-o padure tropicala plina de crocodili, a fost gasit in viata si in stare buna de sanatate.



Milan Lemic a disparut pe data de 22 decembrie cand masina i s-a impotmolit in padurea Daintree, din statul Queensland. Initial, autoritatile au crezut ca barbatul de 29 de ani a fost atacat de crocodilii care traiesc in zona. Dupa mai multe zile de cautari, insa, nu s-a gasit nicio reptila intr-atat de mare pentru a putea devora un om. Tanarul a fost gasit de Politie, la mai multi kilometri distanta de masina sa abandonata. "Avand in vedere ca a petrecut trei saptamani intr-o padure tropicala, starea lui de sanatate este buna", transmite Politia intr-un comunicat. Citeste si: Un barbat a fost gasit carbonizat in propria locuinta Milan Lemic ar fi supravietuit mancand fructe de padure, noteaza ziare.com.

