Noi proteste au avut loc in intreg Iranul pentru a doua zi consecutiva duminica, sporind presiunea asupra conducerii Republicii Islamice dupa ce aceasta a recunoscut ca armata sa a doborat un avion de pasageri al unei linii aeriene ucrainene, relateaza Reuters.



"Ne mint ca dusmanul nostru este America, dar dusmanul nostru este chiar aici", scanda un grup de protestatari in fata universitatii din Teheran, potrivit unei inregistrari video postate pe Twitter, potrivit Agerpres.

In alte postari pot fi vazuti protestatari in fata unei a doua universitati si un grup de demonstranti care se indreapta spre Piata Azadi (Libertate), precum si proteste din alte orase.

Unele media de stat au transmis relatari despre protestele de la universitati, care au urmat dupa demonstratiile de sambata declansate de recunoasterea de catre Iran a faptului ca armata sa a doborat din greseala un avion de pasageri miercuri, ucigand toate cele 176 de persoane aflate la bord, intr-un moment in care Teheranul se temea de lovituri aeriene americane.

Avionul Ukraine International Airlines a fost doborat la doar cateva minute dupa ce a decolat de la Teheran, miercuri dimineata, cu destinatia Kiev. Multi dintre cei aflati la bord erau iranieni cu dubla cetatenie, iar 57 erau detinatori de pasapoarte canadiene.

Locuitori din capitala Iranului au declarat pentru Reuters ca politia a iesit in forta pe strazi duminica. Unii protestatari din Piata Azadi au strigat initial la politisti sa li se alature, iar apoi si-au indreptat furia asupra autoritatilor, scandand "Jos dictatorul", referire la liderul suprem ayatollahul Ali Khamenei, potrivit postarilor de pe social media si relatarilor din media iraniene.

Agentia semioficiala ILNA a relatat ca politia a intervenit pentru a-i dispersa pe protestatari, despre care sustine ca erau in numar de 3.000. In inregistrari video pot fi vazuti protestatari care fug de politie, care a facut uz de bastoane si gaze lacrimogene. Reuters mentioneaza ca nu a putut verifica autenticitatea acestor inregistrari.

Furia oamenilor a dat in clocot dupa mai multe zile de negari ale armatei ca ar fi responsabila pentru prabusirea avionului, emise chiar si dupa ce Canada si SUA au anuntat ca se pare ca apararea antiaeriana iraniana a doborat avionul de linie, probabil din greseala.

"Cereti-va iertare si demisionati", a titrat pe prima pagina duminica cotidianul moderat Etemad, afirmand ca "poporul cere" ca cei responsabili pentru proasta gestionare a crizei sa demisioneze.

Ultimele proteste agraveaza presiunea tot mai mare asupra autoritatilor iraniene, care se lupta sa mentina pe linia de plutire economia grav afectata de sanctiunile americane, comenteaza Reuters.

Demonstratiile impotriva cresterii pretului la combustibil s-au transformat in unele politice anul trecut, declansand cea mai sangeroasa reprimare din istoria de 40 de ani a Republicii Islamice. In jur de 1.500 de persoane au fost ucise in cele doua saptamani de proteste care au inceput pe 15 noiembrie, au declarat trei oficiali din Ministerul iranian de Interne pentru Reuters, desi organizatiile internationale estimeaza ca bilantul victimelor a fost mai mic iar Iran a catalogat informatia respectiva drept "fake news".

Trump: "Nu-i omorati pe protestatari"

Dupa ce a declarat ca a fost "inspirat" de curajul protestatarilor, presedintele american Donald Trump a scris duminica pe Twitter: "Le transmit liderilor Iranului - Nu-i omorati pe protestatari. Mii au fost deja ucisi sau incarcerati de voi, iar lumea va urmareste. Si mai important, SUA va urmaresc. Dati din nou drumul la internet si lasati reporterii sa relateze liber!"'

In jur de 2.000 de oameni au participat la un priveghi pentru victimele doborarii avionului de linie duminica la Toronto si alte mii sunt asteptate la o ceremonie de omagiere la Edmonton, unde premierul canadian urmeaza sa sustina un discurs.

Doborarea avionului a avut loc in contextul in care fortele iraniene erau in alerta maxima in anticiparea represaliilor americane dupa loviturile asupra a doua baze irakiene in care se aflau militari americani.

Presedintele iranian Hassan Rouhani si-a cerut scuze pentru ceea ce a numit "o greseala dezastruoasa", dar un comandant de top al Gardienilor Revolutiei a facut sa creasca furia oamenilor dupa ce a afirmat ca a anuntat autoritatile in ziua prabusirii ca o racheta iraniana a doborat avionul.

Seful Gardienilor Revolutiei, generalul Hossein Salami, a spus ca "suntem mai suparati decat oricine pentru acest incident", relateaza media de stat. Un alt comandant a afirmat ca Iranul nu a incercat sa ascunda cauza prabusirii avionului.

Altii spun insa ca dusmanii Iranului, un termen folosit in general pentru a desemna Washingtonul si aliatii sai, se folosesc de acest incident.

"Dusmanii Iranului vor sa se razbune pe Gardieni pentru o greseala militara", a spus Ali Shirazi, reprezentantul lui Ali Khamenei in Forta Al-Quds, unitatea de elita pe care o conducea Qassem Soleimani, relateaza media de stat.

Oficialii iranieni au incercat sa prezinte dezastrul doborarii avionului ca pe o a doua lovitura pentru o natiune in doliu dupa moartea lui Soleimani.

Funeraliile lui Soleimani au prilejuit uriase adunari populare, pe care autoritatile le-au prezentat ca pe o dovada de unitate nationala. Insa aceste manifestari de emotie populara au fost imediat puse in umbra de protestele de duminica, cand oamenii au rupt portrete ale generalului ucis.

Marea Britanie a protestat dupa ce ambasadorul sau in Iran a fost retinut pentru scurta vreme sambata. Media iraniene au relatat ca el incita la proteste, desi trimisul diplomatic a spus ca nu facea decat sa participe la un priveghi pentru victimele tragediei aviatice.

Ministrul de externe britanic Dominic Raab a condamnat arestarea si a spus ca Iranul "isi poate continua marsul spre statutul de stat paria sau poate face pasi spre dezescaladarea tensiunilor" cu diplomatie.