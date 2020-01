Printul Harry al Marii Britanii se va intalni luni cu regina Elisabeta a II-a si cu alti membri de rang inalt ai casei regale britanice pentru a discuta despre planul sau de a renunta la o parte din indatoririle lui regale, informeaza DPA.



Harry si sotia lui, Meghan, ducesa de Sussex, au facut miercuri un anunt surprinzator, in care au spus ca se vor retrage partial din viata publica, vor deveni independenti din punct de vedere financiar si isi vor imparti timpul intre Marea Britanie si America de Nord pe masura ce isi vor "construi progresiv un nou rol".

Regina britanica va purta aceste discutii cu nepotul ei pe domeniul Sandringham din estul Angliei, unde va fi abordata chestiunea viitoarelor roluri oficiale care le vor reveni lui Harry, in varsta de 35 de ani, si Meghan, in varsta de 38 de ani, au anuntat BBC si alte companii mass-media din Marea Britanie, citand surse din familia regala.

Palatul Buckingham si ducii de Sussex nu au confirmat aceasta intrevedere.

Multi comentatori si marile tabloide britanice au criticat planurile cuplului princiar de a renunta la o parte din indatoririle lor regale, potrivit Agerpres.

Criticile s-au intensificat vineri, dupa ce Palatul Buckingham a confirmat ca fosta actrita americana Meghan Markle a luat avionul spre Canada, unde a locuit mai multi ani in timp ce filma pentru popularul serial de televiziune "Suits".

Harry si Meghan au mai spus ca intentioneaza sa restrictioneze accesul presei in vietile lor si ca se vor retrage din sistemul rotativ utilizat de rudele printului Harry pentru a asigura acoperirea mediatica a evenimentelor ce vizeaza familia regala a Marii Britanii.

Anuntul lor a fost facut dupa ce ducele si ducesa de Sussex au denuntat o serie de articole de presa intruzive si lipsite de acuratete, dar si atacurile virulente care ii vizau pe retelele de socializare, inclusiv atacuri rasiste la adresa lui Meghan, a carei mama este o persoana de culoare.

Harry si Meghan s-au intors la inceputul saptamanii trecute in Marea Britanie dupa o vacanta de sase saptamani petrecuta in Canada, tara membra in Commonwealth, alaturi de fiul lor, Archie, in varsta de opt luni.