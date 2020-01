Mariam Nabatanzi, femeia din Uganda care pana la varsta de 36 de ani a avut 44 de copii nu mai are voie sa nasca. Cazul sau a ajuns in cartile de istorie din tara sa.



Medicii s-au vazut in pozitia de a-i interzice lui Mariam sa mai ramana insarcinata.

Fiind constienta de faptul ca decizia medicilor a fost luata pentru binele ei, Mariam s-a aratat bucuroasa ca "este in final libera", relateaza presa din Ghana, noteaza hotnews.ro.

La varsta de 40 de ani a suferit o interventie chirurgicala pentru a nu mai ramane insarcinata.

In casa sa din localitatea Kabimbiri din Uganda, Mariam Nabatanzi creste sub acelasi acoperis 38 de copii. De-a lungul vietii sale a dat nastere la 44 de copii, dar sase dintre acestia au murit. Femeia a nascut in cei 40 de ani de viata sase perechi de gemeni, patru seturi de tripleti, trei seturi de cvadrupleti, restul fiind nasteri singulare.

Citeste si: Iohannis, despre dublarea alocatiilor: Nu am de gand sa refuz promulga

Mariam a fost casatorita de la 12 ani cu cel care i-a devenit sot, un barbat de 28 de ani.

Prima oara a nascut la varsta de 13 ani, in 1994. Miriam spune ca nu vede nimic neobisnuit in familia numeroasa pe care o are pentru ca si tatal sau a avut 45 de copii cu diferite femei.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.