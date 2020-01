"Nu poate fi un alt masacru al manifestantilor pasnici si nici intreruperea internetului. Lumea priveste", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba.

Mai multe sute de studenti s-au adunat sambata seara la Teheran, ca raspuns la invitatia de a aduce un omagiu cele 176 de victime ale Boeingului ucrainean, in majoritate iranieni si canadieni, printre care cu doua cetatenii, doborat "din greseala" miercuri de o racheta iraniana.

Manifestatiile care au izbucnit la jumatatea lui noiembrie in Iran pentru a protesta fata de cresterea semnificativa a pretului la benzina au facut peste 300 de morti, potrivit ONG-ului Amnesty International.

Accesul la internet a fost intrerupt in mai multe randuri, in special dupa apelurile la comemorare lansate pe retelele sociale, la o luna dupa manifestatii, scrie Agerpres.

"Bravului popor iranian, care sufera de mult timp: sunt alaturi de voi de la inceputul presedintiei mele si administratia mea va continua sa fie alaturi de voi", a scris pe Twitter sambata Donald Trump, in engleza si persana. "Urmarim indeaproape manifestatiile voastre si curajul vostru ne inspira", a adaugat el.

To the brave, long-suffering people of Iran: I've stood with you since the beginning of my Presidency, and my Administration will continue to stand with you. We are following your protests closely, and are inspired by your courage.