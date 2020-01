Mark Zuckerberg, fondatorul retelei de socializare Facebook, si-a dezvaluit viziunea asupra societatii pentru anul 2030, cand va predomina realitatea augmentata (AR) la care, in opinia sa, reteaua sociala va contribui foarte mult, relateaza AFP.





Pana atunci, telurile pe care antreprenorul le-a prezentat pentru noul an au fost personale: anul trecut, el s-a angajat sa invete o limba straina, sa manance doar carne de la animale ucise de el si sa viziteze toate statele americane - ceea ce a alimentat speculatiile despre o posibila candidatura la presedintia SUA.

"In acest deceniu, ma voi concentra pe termen lung. In loc sa-mi propun provocari pentru un an, am incercat sa ma gandesc la ceea ce sper ca lumea si viata mea vor arata in 2030, pentru a ma asigura ca imi voi dedica toata atentia in acest sens", a scris Zuckerberg pe Facebook.

"Vom avea tehnologia pentru a ne simti pe deplin in prezenta altei persoane, indiferent unde se afla aceasta, iar cercetarile stiintifice vor fi ajutat la vindecarea si prevenirea bolilor pentru a ne prelungi speranta de viata in medie cu 2,5 ani", a adaugat el.

In opinia fondatorului Facebook, pana la sfarsitul deceniului oamenii vor abandona telefonul mobil in favoarea ochelarilor digitali cu realitate augmentata si vor folosi in mare parte realitatea virtuala, scrie Agerpres.

"Imagineaza-ti ca ai putea locui in locul pe care l-ai ales si ai putea lucra cu usurinta in alt loc. Daca reusim sa obtinem la ceea ce lucram, aceasta posibilitate ar trebui sa fie mult mai aproape de realitate pana in 2030", a mai scris Zuckerberg.

Dezvoltarea realitatii virtuale ar trebui sa schimbe natura retelei sociale. Daca Internetul a facut posibila conectarea a miliarde de persoane cand si unde au dorit, reteaua sociala a viitorului se va concentra, in opinia sa, pe "interactiuni private si ne va ajuta sa construim acele mici comunitati de care avem nevoie cu totii in viata".

Facebook a intrat sub legislatia care limiteaza utilizarea datelor cu caracter personal in mai multe tari.

In iulie, autoritatile de reglementare din SUA au amendat Facebook cu suma record de cinci miliarde de dolari pentru ca nu a protejat informatiile personale ale utilizatorilor sai.