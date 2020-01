Australia a profitat sambata de o usoara scadere a temperaturilor in sud-estul tarii pentru a controla peste o suta de incendii care devasteaza regiunea, dupa o noua zi de canicula in ajun care a provocat fuziunea mai multor focare, relateaza EFE.



Vineri noapte, trei focare s-au unit creand un "mega-incendiu" in regiunea muntoasa Snowy Mountains, la frontiera statelor Victoria si New South Wales (NSW) acoperind o zona de peste 6.000 de kilometri patrati.

Acest al doilea incendiu de proportii - dupa cel din Gospers Mountain, produs la vest de Sydney si care a mistuit o zona de sapte ori mai mare decat suprafata portului Singapore - ingrijoreaza autoritatile in fata posibilitatii fuziunii cu alte focare, in pofida ploilor cazute in ultimele zile dar care nu au putut sa le stinga.

"Speram ca descarcarile electrice, furtunile uscate si trasnetele sa nu provoace si alte incendii", a declarat sambata la o conferinta de presa la Sydney, Shane Fitzsimmons, seful Serviciului Rural al Pompierilor din NSW.

Dupa mai multe episoade de incendii devastatoare cu care se confrunta Australia din septembrie anul trecut, autoritatile au anuntat sambata ca, desi ultimele incendii au a distrus mai multe unele proprietati, nicio persoana nu a murit in noul avans al flacarilor, scrie Agerpres.

Pentru urmatoarele sapte zile se anunta temperaturi mai scazute care vor permite pompierilor indiguirea unor focare.

Incendiile de padure care au izbucnit in septembrie anul trecut s-au soldat cu 26 de morti.

Bilantul releva si peste 2.000 de case distruse de foc, incendiile mistuind o suprafata de doua ori mai mare decat cea a Belgiei. Totodata, se estimeaza ca un miliard de animale salbatice au pierit, sau au ramas fara habitat in urma acestor incendii devastatoare.