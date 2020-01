Un cetatean georgian, de 35 de ani, a trecut ilegal frontiera de stat dintre Ucraina si Romania, pe fondul starii avansate de ebrietate in care se afla.



Potrivit purtatorului de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Botosani, Minodora Racnea, barbatul a fost observat, vineri, de lucratorii de la Sectorul Darabani, cu ajutorul sistemului de supraveghere a frontierei de stat.

"Politistii de frontiera s-au deplasat in zona, au retinut persoana in cauza si au condus-o la sediul sectorului in vederea stabilirii identitatii si continuarii cercetarilor. In urma verificarilor efectuate, politistii de frontiera au constatat ca barbatul este un cetatean georgian si era in stare de ebrietate. La cercetari, cetateanul georgian a declarat ca, pe fondul starii de ebrietate, a trecut ilegal frontiera de stat in Romania, el locuind in Ucraina impreuna cu familia", a precizat sursa citata.

Oficialul STPF sustine ca barbatul din Georgia are interdictie de a intra in Spatiul Schengen. El este cercetat acum sub aspectul savarsirii infractiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat, urmand a fi predat autoritatilor ucrainene, scrie Agerpres.